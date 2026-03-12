Bobenheim-Roxheim – Neue Stiftungsbotschafterin für die Bernd-Jung-Stiftung

Bobenheim-Roxheim/Rhein-Pfalz-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Die Bernd-Jung-Stiftung freut sich, bekannt zu geben, dass Lou Hoffner neue Stiftungsbotschafterin ist. Lou Hoffner vertrat Deutschland im Jahr 2003 beim Eurovision Song Contest in Riga. Als Sängerin, Schauspielerin und Autorin bringt sie nicht nur Kreativität und Bekanntheit mit, sondern auch ein großes Herz und Engagement für Kinder und Jugendliche. Die Bernd-Jung-Stiftung fördert Projekte für Kinder und Jugendliche in den Bereichen Sport, Bildung und Soziales. Lou Hoffner: „Es ist mir eine große Freude, die Bernd-Jung-Stiftung als Botschafterin zu unterstützen. Die Arbeit für Kinder und Jugendliche ist – gerade heute – unglaublich wichtig. Ich finde es großartig, wie sich die Stiftung für junge Menschen in den Bereichen Sport, Bildung und Soziales engagiert.“
Zuletzt aktualisiert am 12. März 2026, 10:00