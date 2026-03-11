Viernheim – Mehr Barrierefreiheit im Museum

Viernheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Das städtische Museum am Berliner Ring 28 wird künftig deutlich barriereärmer. Ein neu installierter Aufzug sowie ein digitaler Rundgang ermöglichen Besucherinnen und Besuchern ab sofort einen erleichterten Zugang zu zentralen Bereichen der Einrichtung.

Der neue Aufzug führt direkt in das Erdgeschoss des Museums und erleichtert damit insbesondere Menschen mit Gehbeeinträchtigungen sowie Familien mit Kinderwagen den Besuch. Zuvor war das Museum – einschließlich des Erdgeschosses – ausschließlich über Treppen erreichbar.

Gerade dieser Bereich hat für den Museumsbetrieb eine besondere Bedeutung: Sonderausstellungen, Führungen und zahlreiche Veranstaltungen finden dort regelmäßig statt. Durch den Aufzug können diese Angebote nun deutlich barriereärmer besucht werden.

Auch für standesamtliche Trauungen im Museumszimmer im Erdgeschoss bringt die neue Lösung Vorteile. Gäste können künftig unabhängig von ihrer Mobilität an den Hochzeiten teilnehmen, was die Planung für Brautpaare erleichtert.

Für die Nutzung des Aufzugs wird ein Schlüssel benötigt. „Wer den Aufzug nutzen möchte, kann einfach über die Funkklingel die Museumsaufsicht rufen. Wir kommen dann zum Aufzug und helfen bei der Bedienung“, erklärt Museumsleiterin Elke Leinenweber.

Zusätzlich steht im Erdgeschoss ein Tablet mit einem virtuellen Rundgang zur Verfügung. Damit können Besucherinnen und Besucher auch jene Bereiche der Dauerausstellung erkunden, die sich im ersten Obergeschoss, im Dachgeschoss oder im Untergeschoss befinden. So erhalten sie einen umfassenden Einblick in die vielfältigen Themen der Ausstellung.

Die Mitarbeitenden des Museums unterstützen Gäste dabei jederzeit. „Barrierefreiheit ist ein wichtiger Schritt hin zu mehr Inklusion“, betont Leinenweber. „Unser Ziel ist es, dass alle Menschen – unabhängig von körperlichen Einschränkungen – die Geschichte Viernheims im Museum erleben können.“

Öffnungszeiten des Museums Viernheim

Sonntag: 14:00 bis 17:00 Uhr

Donnerstag: 16:00 bis 18:00 Uhr

Am Ostersonntag (5. April) bleibt das Museum geschlossen. Darüber hinaus sind Besuche nach Vereinbarung möglich.

Weitere Informationen zu Kursen und Veranstaltungen finden Interessierte unter:

www.viernheim.de/museumveranstaltungen

Quelle: Magistrat der Stadt Viernheim

Zuletzt aktualisiert am 11. März 2026, 14:33