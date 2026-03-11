Speyer / Metropolregion Rhein-Neckar – Am Mittwochmorgen (11.03.2026) kam es gegen 07:45 Uhr auf der BAB 61 zwischen dem Kreuz Speyer und der Rheinbrücke in Fahrtrichtung Hockenheim zu einem Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen kam es zunächst auf dem linken Fahrstreifen zu einem Auffahrunfall zwischen zwei Autos. Infolge dieses Zusammenstoßes ereignete sich auf demselben Fahrstreifen ein weiterer Unfall mit zwei weiteren Fahrzeugen.

Während beim ersten Unfall lediglich Sachschaden in bislang unbekannter Höhe entstand, wurden beim zweiten Zusammenstoß zwei Personen verletzt. Beide Verletzten wurden vom Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht. Zur Schwere der Verletzungen liegen derzeit noch keine gesicherten Informationen vor.

Für die Unfallaufnahme sowie Räumungsarbeiten bleibt der linke Fahrstreifen weiterhin gesperrt. Dadurch kommt es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Nach Angaben der Polizei hat sich inzwischen ein Rückstau von mindestens fünf Kilometern Länge gebildet.

Ortskundige Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer werden gebeten, die Unfallstelle weiträumig zu umfahren.

Die Polizei hat die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

Quelle: Polizeipräsidium Mannheim / MRN-News

Zuletzt aktualisiert am 11. März 2026, 10:17