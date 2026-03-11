Neustadt – Mandelblüte in der Pfalz: Rosa Blütenmeer entlang der Deutschen Weinstraße – Mandelblütenfest vom 13. bis 15. März sowie vom 20. bis 22. März 2026

Neustadt / Gimmeldingen / Bad Dürkheim – In der Pfalz ist die Mandelblüte in vollem Gange und verwandelt die Region entlang der Deutschen Weinstraße derzeit in ein beeindruckendes Meer aus rosa und weißen Blüten.



Besonders entlang des rund 100 Kilometer langen Pfälzer Mandelpfads von Bockenheim bis Schweigen können Besucher aktuell die blühenden Mandelbäume und weite Ausblicke über die Landschaft genießen.





Beliebtes Fotomotiv

Die blühenden Bäume vor der Kulisse der Weinberge gelten als beliebtes Fotomotiv und werden häufig für Bilder auf Instagram und anderen sozialen Netzwerken genutzt.

Mandelblütenfest Gimmeldingen

Mit der Mandelblüte startet traditionell auch die Weinfestsaison in der Pfalz. Als erstes großes Fest gilt das Mandelblütenfest im Neustadter Ortsteil Gimmeldingen. Das beliebte Weindorf feiert die Blüte an zwei Wochenenden: vom 13. bis 15. März sowie vom 20. bis 22. März 2026.

Zahlreiche Gäste aus der Region und darüber hinaus werden erwartet, um die besondere Atmosphäre zwischen blühenden Mandelbäumen, Pfälzer Wein und Frühlingsstimmung zu erleben.

Zuletzt aktualisiert am 11. März 2026, 10:24