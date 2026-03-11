Mannheim – Waldhof-West: Dietmar-Hopp-Stiftung finanziert Gemeinwesenarbeit

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Die Dietmar-Hopp-Stiftung stellt 250.000 Euro für den Mannheimer Quartiermanagement e.V. (MaQua) bereit, um die Gemeinwesenarbeit im Quartier Waldhof-West aufzubauen. Aus der Spende der Stiftung wird für 200.000 Euro eine zunächst auf zwei Jahre befristete Gemeinwesenarbeit eingerichtet. Außerdem stehen weitere 50.000 Euro für Projekte zur Verbesserung der Sauberkeit, des Zusammenlebens und der Alltagsqualität bereit.

„Ich danke der Dietmar-Hopp-Stiftung sehr herzlich für ihre wertvolle Unterstützung“, sagt Oberbürgermeister Christian Specht und erklärt: „Die Stadt Mannheim hat bereits für spürbare Verbesserungen bei Sauberkeit und Ordnung im Quartier gesorgt. In der aktuellen bundesweiten kommunalen Finanzkrise konnten wir aber keine zusätzlichen Mittel für die zusätzlich notwendige Gemeinwesenarbeit bereitstellen. Daher habe ich die Stiftung des SAP-Mitgründers Dietmar Hopp auf den großen Bedarf angesprochen. Dass sie sich nun auf dem Waldhof-West engagiert, ist eine hervorragende Neuigkeit für die Bewohnerinnen und Bewohner des Quartiers.“

Für die Gemeinwesenarbeit soll ein „Stadtteilhausmeister“ und „Kümmerer“ etabliert werden, der regelmäßig vor Ort niedrigschwellig ansprechbar ist. Diese Ansprechperson soll unter anderem bei Konflikten im Zusammenleben vermitteln, Bewohnerinnen und Bewohner aktivieren, lokale Akteure koordinieren und gemeinschaftsstiftende Aktivitäten im Quartier initiieren.

