Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Am Mittwochmorgen ist im Waldgebiet in der Nähe des Karlsterns in Mannheim die Leiche einer Frau entdeckt worden. Eine Spaziergängerin hatte den Fund kurz nach 8 Uhr gemacht und die Polizei verständigt.

Nach Angaben der Polizei kann aufgrund der Auffindesituation eine Gewalttat derzeit nicht ausgeschlossen werden. Die Kriminaltechnik der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg sowie die Gerichtsmedizin Heidelberg waren vor Ort im Einsatz.

Im Zuge der Ermittlungen wurde das Gebiet rund um den Fundort weiträumig abgesucht, um mögliche Spuren zu sichern und weitere Hinweise zu erhalten.

Die Hintergründe des Todes der Frau sind derzeit Gegenstand der laufenden Ermittlungen der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg.

Die Polizei bittet nun die Bevölkerung um Mithilfe:

Zeuginnen und Zeugen, die im Bereich des Karlsterns verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621 / 174-4444 beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon zu melden.

Quelle: Polizeipräsidium Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 11. März 2026, 18:53