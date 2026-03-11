Mannheim – IHK-Umfrage zu verkaufsoffenen Sonntagen 2026 – Verkaufsoffene Sonntage von Mannheim bis in den Odenwald

Mannheim, 10. März 2026. Die Industrie- und Handelskammer Rhein-Neckar (IHK) unterstreicht die Bedeutung verkaufsoffener Sonntage für die Unternehmen der Region. Die vom Mannheimer Gemeinderat beschlossenen zwei Sonderöffnungen in der Innenstadt sorgen für zusätzliche Frequenz, erhöhen die Sichtbarkeit lokaler Unternehmen und haben eine Strahlkraft über den Einzelhandel hinaus.

„Lebendige Innenstädte sind Orte, die Menschen zusammenbringen und Begegnungen schaffen. Die Entscheidung des Mannheimer Gemeinderats für zwei Erlebniswochenenden mit verkaufsoffenen Sonntagen ist daher in mehrerer Hinsicht richtig: Diese Events sind sozialer Kitt, sie stärken die gesamte Innenstadtwirtschaft und leisten einen wichtigen Beitrag für ein positives Image der Mannheimer City“, erklärt IHK-Präsident Manfred Schnabel.

Eine aktuelle IHK-Umfrage unter den 83 Kommunen im IHK-Bezirk Rhein-Neckar zeigt: In diesem Jahr werden in zahlreichen Städten und Stadtteilen verkaufsoffene Sonntage durchgeführt. Insgesamt sind über 60 einzelne verkaufsoffene Sonntage geplant, die anlassbezogen stattfinden und mit Märkten und Veranstaltungen kombiniert werden. An neun Standorten wird von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, drei verkaufsoffene Sonntage zu veranstalten.

In Baden-Württemberg sind bis zu drei verkaufsoffene Sonntage im Jahr möglich. Wird die Offenhaltung von Verkaufsstellen auf bestimmte Bezirke beschränkt, so sind die verkaufsoffenen Sonn- oder Feiertage nur für diese Bezirke verbraucht. Die IHK Rhein-Neckar ermutigt Kommunen, Händler und weitere Akteure vor Ort, diese Möglichkeiten im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben konsequent zu nutzen.

Eine Übersicht, wann und wo verkaufsoffene Sonntage im IHK-Bezirk Rhein-Neckar stattfinden, ist abrufbar unter: ihk.de/rhein-neckar/sonntage

Quelle: Industrie- und Handelskammer Rhein-Neckar / Foto MRN-News verkaufsoffener Sonntag Mannheim Archiv

Zuletzt aktualisiert am 11. März 2026, 11:59