Ludwigshafen – Wort & Wein im Pfalzbau: Winzerin erklärt, warum jetzt Kräuter zwischen den Reben wachsen

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. Draußen wird es Frühling, die Natur erwacht und mit ihr die ersten Kräuter. An den Weinreben tut sich noch nicht so viel, aber darunter sprießt schon Grünes. Bis vor wenigen Jahren war es noch üblich, den Boden zwischen den Reben vom „Unkraut“ freizuhalten, inzwischen säen viele Winzer im Herbst und im Frühjahr Kräutermischungen aus. Warum das so ist, erklärt die Winzerin Barbara Roth bei der nächsten Ausgabe der Reihe Wort & Wein: Kraut und Reben am Samstag, 21.3.2026 um 19.30 Uhr im Gläsernen Foyer der Pfalzbau Bühnen. Ihr Weingut Wilhelmshof in Siebeldingen arbeitet besonders nachhaltig und produziert dabei Spitzen-Sekte und -Weine.

Die Naturpädagogin Ursula Abel-Baur bietet Kräuterführungen im Weinberg an und erzählt von Wilden Möhren, Brennesseln und Wegwarten. Den medizinischen Nutzen der Kräuter erläutert die Ärztin und Phytotherapeutin Sabine Füllgraf-Horst. Die Moderation des Abends übernimmt wie immer Intendant Tilman Gersch, Schauspielerin Katharina Ley lässt passende literarische Zitate lebendig werden. Frank Rosenberger sorgt für die musikalische Untermalung.

Einheitspreis 22 € (inklusive 3 Weinproben), Kartentelefon 0621/504 2558

Quelle Theater im Pfalzbau © Joachim Werkmeister

Zuletzt aktualisiert am 11. März 2026, 17:20