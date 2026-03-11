Ludwigshafen – Falsche Liebe im Netz: Mann aus der Region verliert tausende Euro an Betrügerin

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar.(ots) Ein 62-jähriger Geschädigter lernte über eine Online-Plattform eine Frau kennen. Über mehrere Monate hinweg standen die beiden über einen Chat in regelmäßigem Kontakt. Im weiteren Verlauf nutzte die Täterin das Vertrauen des Geschädigten aus und schilderte verschiedene angebliche Notsituationen. In gutgläubiger Annahme überwies der Geschädigte daraufhin mehrere tausend Euro an die Frau.

Leider ist das sogenannte „Romance-Scamming“, also der Betrug mit vorgetäuschter Liebe, in Zeiten von sozialen Netzwerken im Internet und Online-Partnerbörsen keine Seltenheit.

– Wer online neue Bekanntschaften schließt, sollte unbedingt

wachsam bleiben.

– Seien Sie vor allem misstrauisch, wenn der Chat-Partner vorgibt

in Not zu sein und „dringend Geld“ zu benötigen.

– Wir raten dringend zur Vorsicht bei Bekanntschaften, die nach

Geld fragen! Auf der Internet-Seite der polizeilichen

Kriminalprävention unter https://s.rlp.de/TjPh0 finden Sie

umfangreiche Informationen zu diesem Thema woran Sie die

Betrüger erkennen und wie Sie sich schützen können.

Zuletzt aktualisiert am 11. März 2026, 17:26