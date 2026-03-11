Heppenheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Stadt Heppenheim weist darauf hin, dass ihre Dienststellen von Montag, 16.03.2026 bis einschließlich Mittwoch, 18.03.2026, aufgrund der Auszählung der Kommunalwahl 2026 geschlossen sind und die telefonische Erreichbarkeit nur eingeschränkt sichergestellt ist.
Quelle: Stadt Heppenheim
Zuletzt aktualisiert am 11. März 2026, 22:28
Weinheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) - Die Weinheimer lieben ihre Stadtbibliothek und nutzen sie regelmäßig zum Ausleihen, Lesen, Lernen und Spielen. Damit das so bleibt, ist ein attraktives Medienangebot notwendig. Deshalb ... Mehr lesen
Landau / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak)- Die Bedürfnisse von Familien mit Kindern mit Behinderung in den Blick nehmen und passende neue Angebote für sie entwickeln – darauf zielt das Netzwerkforum Familienbildung ab, ... Mehr lesen
Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) - Das Team der Stadtbibliothek Mannheim zeigt und erklärt Technologie, Funktionen und Anwendungsgebiete des 3D-Drucks. Die Veranstaltung findet am Mittwoch, 4. März 2026, 17 Uhr in ... Mehr lesen
Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) - Nach dem Wegzug der Verlagsgruppe Springer Nature im Juli 2024 soll das Areal des ehemaligen Verlagsgebäudes an der Tiergartenstraße neu entwickelt werden. Die Kraus Immotec ... Mehr lesen
Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Deutschlands beste Nachwuchsläuferinnen und Nachwuchsläufer treffen beim Deutschland-Pokal 2026 aufeinander und zeigen zum Ende der Saison ihr Können. Die Deutsche Eislauf-Union (DEU) hat die Austragung des Deutschland-Pokals an ... Mehr lesen
Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) - Die nächste Sprechstunde des Ortsvorstehers von Ruchheim, Dennis Schmidt, findet am Donnerstag, 12. März 2026, von 17 bis 19 Uhr, statt. Quelle: Stadt Ludwigshafen
Hockenheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) - Seniorinnen und Senioren, die einen inspirierenden Vormittag erleben wollen, sind zum „Kreativen Frühstück" im Pumpwerk eingeladen. Beim kommenden Termin, am Donnerstag, 5. März, 9.30 bis ... Mehr lesen
Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) - Die Volkshochschule (VHS) Ludwigshafen bietet ab Donnerstag, 5. März 2026, von 10 bis 11 Uhr den Kurs "Mehr Beweglichkeit – Stuhlgymnastik für Senior*innen" an. Der ... Mehr lesen
Landau/Metropolregion Rhein-Neckar - Der Frühling steht vor der Tür – höchste Zeit, dass sich auch die Stadt Landau bereit macht für die Freiluftsaison: Aus diesem Grund sind alle Bürgerinnen und ... Mehr lesen
Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) - Ein Jahrhundert Filmgeschichte wird lebendig: Im Rahmen der Reihe „Ditzners Kino Roulette" wird am Freitag, 6. März, um 19 Uhr im Dôme des Kulturzentrums dasHaus ... Mehr lesen
Landau / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) - „Wer rastet, der rostet!", so lautet das Motto der Seniorenbeauftragten Jutta Ultes, Hainfeld, und von Katharina Rösch, Fachkraft Gemeindeschwester plus im Landkreis Südliche Weinstraße. Gemeinsam ... Mehr lesen
Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar - Am Freitag, 6. März 2026, organisiert das Netzwerk Mädchen*arbeit in Mannheim (NEM*A) gemeinsam mit der Koordinierungsstelle Mädchen*arbeit der Stadt Mannheim und in Kooperation mit dem ... Mehr lesen
Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Am 12. Februar 2026 luden die Veranstalter der Next Step Sinsheim zur zweiten Pressekonferenz ein, um letzte Informationen zum bevorstehenden „Langen Abend der Berufsorientierung“ am Freitag, 6. März ... Mehr lesen
Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) - In diesem Seminar am 7. und 8. März ab 10 Uhr mit der GFK-Trainerin Katharina Würgler lernen die Teilnehmenden das Vier-Stufen-Modell der Gewaltfreien Kommunikation kennen ... Mehr lesen
Frankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar - Am Samstag, 7. März lädt die Frankenthaler Innenstadt unter dem Motto „Mach Platz für den Frühling – Bye bye Winter“ zu einem erlebnisreichen First Saturday ... Mehr lesen
Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) - Am Samstag, 7. März, von 9 bis 13 Uhr lädt der Förderverein dasHaus erneut zu seinem Klassischen Flohmarkt im und vor dem Ludwigshafener Kulturzentrum dasHaus ... Mehr lesen
Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) - Die Musik- und Singschule Heidelberg öffnet am Samstag, 7. März 2026, von 14 bis 17 Uhr ihre Pforten: Dann präsentieren sich die Fachgruppen Blasinstrumente und ... Mehr lesen
Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) - Das Wilhelm-Hack-Museum bietet am Samstag, 7. März 2026, 15 bis 16 Uhr, eine öffentliche Führung zum noch bis 6. April laufenden Kabinettstück Jonathan Meese. Gesamtkunstwerk ... Mehr lesen
Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) - Mit bunten Bändern, fröhlichen Liedern und der traditionellen Sommertagsbrezel verabschieden Heidelbergerinnen und Heidelberger bei Sommertagszügen in den Stadtteilen wieder den Winter. Am Sonntag, 15. März ... Mehr lesen
Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) - Das Wilhelm-Hack-Museum bietet jeden Samstag von 15 bis 16 Uhr öffentliche Führungen zur aktuellen Sammlungspräsentation "Vom Klang der Bilder" an. Die Termine sind am 14., ... Mehr lesen
Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) - Die Kuratorin Dr. Astrid Ihle führt am Sonntag, 8. März 2026, von 15 bis 16 Uhr durch die Ausstellung "Ulla von Brandenburg. Von Rot bis ... Mehr lesen
Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) - Das große Jubiläumskonzert zum zehnjährigen Jubiläum von „Singen macht Schule“ findet am Sonntag, 8. März 2026 um 17 Uhr in der Musik- und Singschule, Kirchstraße ... Mehr lesen
Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) - Im Rahmen von europa_morgen_land liest Cemile Sahin am Sonntag, 8. März, um 17 Uhr im ZuHaus des Kulturzentrums dasHaus aus ihrem Roman Kommando Ajax. In ... Mehr lesen
Schifferstadt / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) - Anlässlich des Internationalen Frauentags am 8. März startet die Stadtbücherei Schifferstadt am 9.03.2026 eine besondere Mitmach-Aktion, die ganz im Zeichen starker Frauenfiguren steht. Unter dem ... Mehr lesen
Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) - Die nächste Sprechstunde des Ortsvorstehers von Friesenheim, Dr. Thorsten Ralle, findet am Montag, 9. März 2026, von 9 bis 12 Uhr im Ortsvorsteherbüro,Luitpoldstraße 48, statt ... Mehr lesen
Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) - Ein Gedächtnistraining wird wieder im Vital-Zentrum am Montag, 9. März 2026, um 15 Uhr angeboten. Das Angebot ist kostenfrei. Quelle: Stadt Ludwigshafen
Himbeer, Schoko, Pistazie oder Mango? Waffel oder Becher? Mit Sahne, mit Soße – und wenn ja, welche? Ein scheinbar harmloser Eiskauf entpuppt sich schnell als echte Herausforderung. Besonders dann, wenn ... Mehr lesen
Schifferstadt / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) - Die Alzheimerkrankheit ist die häufigste Ursache von Demenz. Sie stellt Betroffene und ihre Angehörigen vor große Aufgaben in der Lebens- und Krankheitsgestaltung. In einem gebührenfreien ... Mehr lesen
Landau / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) - Die Südpfalz ist vielfältig: Unabhängig von Geschlecht, sexueller Orientierung oder Lebensentwurf haben alle Menschen ein Recht auf Gleichstellung, Sicherheit und faire Chancen. Eine faire Südpfalz ... Mehr lesen
Schwetzingen / Rhein-Neckar-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar (red/ak) - Für Schwangere und frischgebackene Eltern gibt es wieder die Möglichkeit, sich persönlich mit anderen über das Stillen auszutauschen oder beraten zu lassen. ... Mehr lesen
Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) - Das Team des Seniorenzentrums LU kompakt bietet am Mittwoch, 11. März 2026, einen Ausflug ins Dynamikum Pirmasens an. Die Teilnahmegebühr beträgt 13 Euro pro Person. ... Mehr lesen
Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) - Nach einem gelungenen Jahresauftakt lädt die Stabsstelle Kultur- und Kreativwirtschaft der Stadt Heidelberg am Mittwoch, 11. März 2026, von 12.30 bis 14 Uhr in das ... Mehr lesen
Viernheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) - Anlässlich der bevorstehenden hessischen Kommunalwahlen greift die Stadtbibliothek Viernheim das Thema Demokratie und Mitbestimmung auf – kindgerecht und unterhaltsam. Am Mittwoch, 11. März, um 15:30 ... Mehr lesen
Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) - Am Donnerstag, 12. März 2026, veranstaltet die InnovationLab GmbH mit führenden Wissenschaftlern und Unternehmern aus dem Bereich Biotechnologie die exklusive Netzwerkveranstaltung GENESIS 26 – The ... Mehr lesen
Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) - Ein neuartiges Muskel- und Erlebnistraining für Eltern mit ihren Babys (4 Monate bis 18 Monate) bietet die Evangelische Erwachsenenbildung Heidelberg an. Es besteht aus Gymnastik, ... Mehr lesen
Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) -Das LU kompakt hat in Kooperation mit der Erich Kästner-Schule das Projekt "Lesepat*innen" ins Leben gerufen. Lesepat*innen lesen Schüler*innen ehrenamtlich vor. Der Stammtisch der Lesepat*innen soll ... Mehr lesen
Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) - Hochschulluft schnuppern, den Campus entdecken, die eigene Zukunft planen: Am 13. März 2026 findet von 13 bis 18 Uhr der CampusTag an der Dualen Hochschule ... Mehr lesen
Hockenheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) - Egal ob Obst und Gemüse, Käse, Backwaren oder Wein – auf dem Hockenheimer Feierabendmarkt bieten zahlreiche regionale Anbieter ihr abwechslungsreiches Sortiment an. Der Hockenheimer Feierabendmarkt ... Mehr lesen
Schifferstadt / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) - Wegwerfen und neu kaufen war gestern – am Freitag, 13. März laden die Fairtrade Stadt Schifferstadt, die Gleichstellungsbeauftragten und das Weltladen-Team von 17 bis 19 ... Mehr lesen
Speyer / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) - Mit einem besonderen Höhepunkt endet die Saison 2025/26 der Druckerwochenenden in der Winkeldruckerey im Kulturhof Flachsgasse: Am Samstag, 14. März, und Sonntag, 15. März 2026, ... Mehr lesen
Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) - Das Offene Atelier für Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren im Wilhelm-Hack-Museum öffnet im März samstags von 14 bis 16 Uhr seine Türen. Im bunten ... Mehr lesen
Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Das Nationale Centrum für Tumorerkrankungen (NCT) Heidelberg lädt am 14. März zum 21. Krebspatiententag ein. Der Patiententag bietet allgemeinverständliche Fachvorträge, Expertenforen zu speziellen Krebserkrankungen und ... Mehr lesen
Schifferstadt / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) - Seit Mai 1996 erhalten alle Brautpaare zur standesamtlichen Trauung in Schifferstadt einen Baumscheck von ihrem Standesbeamten oder ihrer Standesbeamtin, um ihr Bäumchen für´s Leben zu ... Mehr lesen
Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) - Egal ob Jobsuche, Karriereaufstieg oder Aus- und Weiterbildung: Die Job- und Karrieremesse „meineZukunft! Speyer“ ist der ideale Treffpunkt für qualifizierte Arbeitnehmerinnen und -nehmer sowie zielorientierte ... Mehr lesen
Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) - Auch im März lädt die Pfälzische Musikgesellschaft e.V. zu weiteren Sonntagskonzerten ins Wilhelm-Hack-Museum ein. Am Sonntag, 15. März 2026, 11 Uhr, findet eine Klaviermatinee mit ... Mehr lesen
Sinsheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) - Unter dem Motto „Vielfalt pflanzen, Zukunft ernten! – Klimafreundlich Gärtnern für ein gesundes Zuhause“ lädt die KLIMA ARENA in Sinsheim am Sonntag, 15. März 2026 ... Mehr lesen
Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) - Am Sonntag, den 15. März 2026, ist es wieder soweit: Der Seniorenrat der Stadt Ludwigshafen e.V. lädt in Kooperation mit der Fachstelle „Älter werden" und ... Mehr lesen
Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) - Anhand von ausführlichen Bildbeschreibungen und Tastobjekten wird Kunst für Menschen mit Sehbehinderung in einer Führung durch die aktuelle Sammlungspräsentation "Vom Klang der Bilder" am Sonntag, ... Mehr lesen
Weinheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) - Vom 16. bis 29. März organisiert der Stadtjugendring Weinheim zum wiederholten Mal die Internationalen Wochen gegen Rassismus mit einem vielfältigen Programm für Kinder, Jugendliche und ... Mehr lesen
Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) - Die digitale Welt entdecken, dazulernen, ausprobieren: das können Menschen ab 50 bei „Eingeloggt!“. Die digitale Themenwoche findet vom 16. bis 22. März 2026 in Heidelberg ... Mehr lesen
Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) - Das Internet bietet unzählige Informationen, doch die Kunst liegt darin, das Richtige zu finden. Oft führen allgemeine Suchbegriffe zu einer Flut an Treffern, und seriöse ... Mehr lesen
Schauspiel - Mischa und Christiane führen eigentlich ein gelungenes Leben: glücklich verheiratet, der Sohn studiert erfolgreich Medizin, alles scheint in geordneten Bahnen zu verlaufen. Doch an Mischas 50. Geburtstag gerät ... Mehr lesen
Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar - Mit der vergnüglichen Komödie Es ist nur eine Phase, Hase nach dem Buch von Maxim Leo und Jochen Gutsch gastiert die Komödie am Kurfürstendamm Berlin am Montag, ... Mehr lesen
Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) - Die Teilnehmenden bringen ihre Beispiele aus dem prallen Leben in die Übungsgruppe ein, bei denen eine Veränderung im menschlichen Miteinander im Sinne der Haltung der ... Mehr lesen
Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar - • Betriebsbesuche zur Woche der Ausbildung vom 17. bis 19. März • Karl Schmidt Spedition, Heberger, Telekom und Edeka Stiegler dabei Runter von der Schulbank, ... Mehr lesen
Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) - Vertreter der Verbraucherzentrale informieren am Mittwoch, 18. März 2026, um 14 Uhr über die elektronische Patientenakte im Café Klatsch, Wegelnburgstraße 59. Im Anschluss gibt es ... Mehr lesen
Ludwigshafen / Metropolregion TRhein-Neckar(red/ak) - Die Wärmepumpe wird zukünftig in Deutschland eine tragende Rolle bei der Beheizung von Wohngebäuden spielen – nicht nur im Neubau, sondern auch im Gebäudebestand. Wärmepumpen ... Mehr lesen
Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) - Der Freundeskreis Literaturhaus Heidelberg e.V. lädt herzlich ein Juliette Pary: »An die Deutschen. Gedichte« Vorstellung der deutschen Erstausgabe von Andreas F. Kelletat. Der Gedichtband »An ... Mehr lesen
Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) -"Uff mich heert jo käner", genau darüber beklagt sich die Ludwigshafener Autorin Edith Brünnler in ihrem gleichnamigen Programm, das sie am Freitag, 20. März 2026, um ... Mehr lesen
Mutterstadt / Metropolregion Rhein-Neckar – Für Liebhaber hochwertiger Zeitmesser wird das Henry’s Auktionshaus in Mutterstadt am 20. März 2026 erneut zum Treffpunkt. Bei der kommenden Uhrenauktion stehen zahlreiche exklusive Armbanduhren ... Mehr lesen
Im Pariser Quartier Latin teilen sich der Schriftsteller Rodolfo und seine Freunde – der Maler Marcello, der Musiker Schaunard und der Philosoph Colline – eine kleine Künstler-WG. Geldsorgen gehören zum ... Mehr lesen
Schifferstadt / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) - Am Samstag, 21. März bieten die Sicherheitsberater für Seniorinnen und Senioren in Zusammenarbeit mit der Verkehrswacht Ludwigshafen e.V. von 9 bis 13 Uhr ein kostenfreie ... Mehr lesen
Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) - Die Volkshochschule (VHS) Ludwigshafen und die Deutsch-Japanische Gesellschaft Rhein-Neckar (DJG) laden am Samstag, 21. März 2026, um 15 Uhr zum japanischen Erzähltheater Kamishibai in die ... Mehr lesen
Heppenheim/Kreis Bergstraße/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Samstag, 21. März 2026, findet in der Zeit von 09:30 Uhr bis 12:30 Uhr die Umweltaktion „Heppenheimer Frühjahrsputz" statt. Die Aktion findet jährlich große Unterstützung in ... Mehr lesen
Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) - Am 22. März bietet die vhs Heidelberg eine Osterwerkstatt für Groß und Klein. Filzen im Duett richtet sich an Kinder ab sechs Jahren, die gerne ... Mehr lesen
Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) - Heidelbergs Oberbürgermeister Eckart Würzner lädt in seiner Reihe „Espresso mit Eckart Würzner“ Bürgerinnen und Bürger am Sonntag, 22. März 2026, von 15.30 bis 17 Uhr ... Mehr lesen
Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar - Choreographin Jai Gonzales und Tänzerin Ini Dill nehmen sich Bernard-Marie Koltès‘ Theaterklassiker aus den 1980er Jahren vor, um den politischen Diskurs der gängigen Nachrichtensendungen zu ... Mehr lesen
Mit On the Move bringen Paul Stebbings und Phil Smith eine eindrucksvolle Theaterproduktion auf die Bühne, die sich mit den Themen Migration, Flucht und interkulturelle Begegnungen auseinandersetzt. Grundlage bilden ausgewählte ... Mehr lesen
Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar - Vortrag von Prof. Dr. Jean-Pierre Wils - “Die Hoffnung ist zu einem raren Gut geworden. Wir leben in kargen Hoffnungszeiten. Eine Verteidigung der Hoffnung fällt ... Mehr lesen
Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar - Prof. Dr. em. Jean-Pierre Wils studierte Philosophie und Theologie in Leuven (Belgien) und Tübingen. Bis 2024 war er Ordinarius für Philosophische Ethik und Kulturphilosophie an ... Mehr lesen
Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) - Die Bildungsakademie der Handwerkskammer Mannheim bietet einen eintägigen Vollzeitkurs zur Verlängerung der Asbest-Sachkunde mit 8 Unterrichtseinheiten an - In Mannheim bietet die Bildungsakademie der Handwerkskammer ... Mehr lesen
Hemsbach / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) - „Kein anderer Werkstoff der Kunst ist so sinnlich, präsent und wandelbar wie Papier, er ist vergänglich und unendlich zugleich.“ Barbara Friebe, viele Jahre als Gestalterin ... Mehr lesen
Mutterstadt / Metropolregion Rhein-Neckar – Für Liebhaber exklusiver Schmuckstücke wird das Henry’s Auktionshaus in Mutterstadt am 27. März 2026 ab 13:00 Uhr erneut zum Treffpunkt. Bei der Schmuckauktion Teil II ... Mehr lesen
Mutterstadt / Metropolregion Rhein-Neckar – Für Liebhaber historischer Objekte und besonderer Sammlerstücke wird das Henry’s Auktionshaus in Mutterstadt am 28. März 2026 ab 11:00 Uhr erneut zum Treffpunkt. Bei der ... Mehr lesen
Momo ist ein intensives, vielschichtiges Tanzstück über innere Gegensätze und fragile Balance. Im Zentrum stehen zwei Seelen, die einander bedingen und herausfordern: Die eine schlägt tiefe Wurzeln in die Erde ... Mehr lesen
Frankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) - Osterzeit ist Bastelzeit: Von Dienstag, 31. März bis Donnerstag, 2. April, lädt die Stadtbücherei Frankenthal alle Kinder ab vier Jahren zu einer kreativen Osteraktion ein. ... Mehr lesen
