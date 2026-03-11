  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

11.03.2026, 22:23 Uhr

Heidelberger Studentenkantorei sucht für Chorprojekt der Jesus-Passion am Karfreitag Stimmen für den Kinder- und Jugendchor

Mrn news platzhalter logo 5Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Für die Aufführung der „Jesus-Passion“ von Oskar Gottlieb Blarr am Karfreitag in der Heiliggeistkirche sucht die Heidelberger Studentenkantorei Stimmen für den Kinder- und Jugendchor. Kinder und Jugendliche von 8 bis 18 Jahren, die Freude am Singen haben und Teil einer großen Aufführung sein möchten, können sich dem Projektchor anschließen, der zusammen mit Solisten, gemischtem Chor und großem Orchester konfessions- und kulturübergreifend die Ostergeschichte erzählt.

Die nächste Probe des Kinder- und Jugendchors findet am 17.03.2026 von 17:15 bis 18 Uhr im Providenz-Gemeindehaus, Karl-Ludwig-Straße 1 statt. Der Einstieg ist noch möglich. Kinder und Jugendliche mit Freude am Singen sind herzlich willkommen, Chorerfahrung wird nicht vorausgesetzt. Interessierte melden sich bitte per E-Mail an sekretariat@kantorat-heiliggeist.de.

Das große Oratorium von Oskar Gottlieb Blarr ist eine mitreißende musikalische Erzählung der Ostergeschichte und verbindet jüdische und christliche Kultur. Harfen, Trompeten, Orchester, Solostimmen, großer Chor und Kinderchor verbinden sich in der Jesus-Passion zu einem Gesamtkunstwerk und lassen die Geschichte von Jesus auf traditionellen Instrumenten gespielt nacherleben. Christoph Andreas Schäfer, Kantor an der Heiliggeistkirche, hat die Leitung des Konzerts.

Das besondere musikalische Projekt verbindet Kinder und Jugendliche unterschiedlicher Konfessionen in einem Projektchor. Die öffentliche Aufführung im großen Rahmen bietet zudem der jüngeren Generation die Möglichkeit, bei einem bedeutenden Konzert mitzuwirken.

Proben: Dienstag 17.15-18 Uhr, Providenz-Gemeindehaus, Karl-Ludwig-Straße 1
Probentermine: 10., 17., 24., 31. März. Der Einstieg ist noch möglich!
Generalprobe: Gründonnerstag, 2. April um 19:30 Uhr
E-Mail-Kontakt: sekretariat@kantorat-heiliggeist.de
Aufführung: Karfreitag, 3.4.2026, 15 Uhr, “Das Oratorium, das jüdische und christliche Kultur verbindet” Oskar Gottlieb Blarr “Jesus-Passion” mit Solisten, gemischtem Chor, Kinderchor und großem Orchester auf traditionellen Instrumenten. Leitung: Christoph Andreas Schäfer

Quelle: Evangelische Kirche in Heidelberg

Zuletzt aktualisiert am 11. März 2026, 22:23

