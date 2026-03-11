Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Stadt Heidelberg gestaltet die Wallstraße im Stadtteil Wieblingen schrittweise um. Ziel ist es, die Verkehrssicherheit – insbesondere im Umfeld der Grundschule – zu erhöhen und den öffentlichen Raum klimaangepasst weiterzuentwickeln. Der Bezirksbeirat Wieblingen hat sich am 30. Januar 2025 mit der Planung befasst, bevor der Ausschuss für Klimaschutz, Umwelt und Mobilität am 14. Mai 2025 die Umsetzung baulicher Maßnahmen beschließen soll. In die nun vorliegende Planung sind Teile der Arbeitsaufträge aus der politischen Beratung eingeflossen. Die Finanzierung erfolgt zu einem wesentlichen Teil über das EU-Förderprojekt REALLOCATE. Das städtische Programm OASIS finanziert dabei einen neuen Baumstandort.

Mehr Sicherheit im Schulumfeld

Ein Schwerpunkt der Maßnahme liegt im Bereich der Grundschule Fröbelschule. Die bestehende Verkehrsfläche vor der Schule wird neu geordnet, um den Schulweg sicherer und übersichtlicher zu gestalten. Gleichzeitig werden 28 zusätzliche Fahrradabstellanlagen eingerichtet, um die nachhaltige Mobilität von Schülerinnen und Schülern zu fördern.

Zur Verkehrsberuhigung ist eine Verengung der Fahrgasse vorgesehen – so zum Beispiel im südlichen Einfahrtsbereich der Wallstraße durch einen entsiegelten Bereich mit Grünflächen. Dies dient einer neu gestalteten Einfahrtssituation in den verkehrsberuhigten Bereich für mehr Aufmerksamkeit und Sicherheit. Ergänzend richtet die Stadt sogenannte Eltern-Haltestellen an allen Verkehrsachsen rund um die Wallstraße ein. Diese ermöglichen ein sicheres Bringen und Abholen der Kinder aus allen Richtungen zu den morgendlichen und nachmittäglichen Hol- und Bringzeiten, ohne den unmittelbaren Schulbereich zu belasten.

Mehr Aufenthaltsqualität und Klimaanpassung

Neben verkehrlichen Anpassungen wird auch die Aufenthaltsqualität gestärkt. Geplant ist die Leihe von Stadtmobiliar, um neue Nutzungs- und Aufenthaltsmöglichkeiten im öffentlichen Raum zu erproben. Ein wichtiger Baustein der Umgestaltung sind die beiden größeren Entsiegelungsbereiche. Diese schaffen neue Grünflächen und leisten einen Beitrag zur Klimaanpassung im Stadtteil.

Umsetzung und Beteiligung

Der Großteil der verkehrlichen Maßnahmen soll in den kommenden Wochen umgesetzt werden. Die Umsetzung der Teilmaßnahmen zur Entsiegelung und Begrünung ist in 2026 vorgesehen. Bereits im Vorfeld informiert die Stadt verschiedene Interessengruppen, darunter Anwohnerinnen und Anwohner, Schulgemeinschaft, Gewerbetreibende sowie lokale Initiativen. Begleitend zur Umsetzung führte die Stadt von Dezember 2025 bis Januar 2026 eine Befragung durch. Eine Wiederholungsbefragung ist für Ende 2026 geplant. Damit soll die Wirkung der Maßnahmen überprüft und gegebenenfalls nachgesteuert werden.

Mit der Umgestaltung der Wallstraße verfolgt die Stadt Heidelberg das Ziel, Schulwege sicherer zu machen, nachhaltige Mobilität zu fördern und den öffentlichen Raum zukunftsfähig zu gestalten.

Quelle: Stadt Heidelberg

Zuletzt aktualisiert am 11. März 2026, 22:59