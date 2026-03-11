  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

Mrn news platzhalter logo 5
11.03.2026, 22:59 Uhr

Heidelberg – Umgestaltung der Wallstraße: Mehr Sicherheit, mehr Aufenthaltsqualität, mehr Klimaschutz

Mrn news platzhalter logo 5Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Stadt Heidelberg gestaltet die Wallstraße im Stadtteil Wieblingen schrittweise um. Ziel ist es, die Verkehrssicherheit – insbesondere im Umfeld der Grundschule – zu erhöhen und den öffentlichen Raum klimaangepasst weiterzuentwickeln. Der Bezirksbeirat Wieblingen hat sich am 30. Januar 2025 mit der Planung befasst, bevor der Ausschuss für Klimaschutz, Umwelt und Mobilität am 14. Mai 2025 die Umsetzung baulicher Maßnahmen beschließen soll. In die nun vorliegende Planung sind Teile der Arbeitsaufträge aus der politischen Beratung eingeflossen. Die Finanzierung erfolgt zu einem wesentlichen Teil über das EU-Förderprojekt REALLOCATE. Das städtische Programm OASIS finanziert dabei einen neuen Baumstandort.

Mehr Sicherheit im Schulumfeld

Ein Schwerpunkt der Maßnahme liegt im Bereich der Grundschule Fröbelschule. Die bestehende Verkehrsfläche vor der Schule wird neu geordnet, um den Schulweg sicherer und übersichtlicher zu gestalten. Gleichzeitig werden 28 zusätzliche Fahrradabstellanlagen eingerichtet, um die nachhaltige Mobilität von Schülerinnen und Schülern zu fördern.

Zur Verkehrsberuhigung ist eine Verengung der Fahrgasse vorgesehen – so zum Beispiel im südlichen Einfahrtsbereich der Wallstraße durch einen entsiegelten Bereich mit Grünflächen. Dies dient einer neu gestalteten Einfahrtssituation in den verkehrsberuhigten Bereich für mehr Aufmerksamkeit und Sicherheit. Ergänzend richtet die Stadt sogenannte Eltern-Haltestellen an allen Verkehrsachsen rund um die Wallstraße ein. Diese ermöglichen ein sicheres Bringen und Abholen der Kinder aus allen Richtungen zu den morgendlichen und nachmittäglichen Hol- und Bringzeiten, ohne den unmittelbaren Schulbereich zu belasten.

Mehr Aufenthaltsqualität und Klimaanpassung

Neben verkehrlichen Anpassungen wird auch die Aufenthaltsqualität gestärkt. Geplant ist die Leihe von Stadtmobiliar, um neue Nutzungs- und Aufenthaltsmöglichkeiten im öffentlichen Raum zu erproben. Ein wichtiger Baustein der Umgestaltung sind die beiden größeren Entsiegelungsbereiche. Diese schaffen neue Grünflächen und leisten einen Beitrag zur Klimaanpassung im Stadtteil.

Umsetzung und Beteiligung

Der Großteil der verkehrlichen Maßnahmen soll in den kommenden Wochen umgesetzt werden. Die Umsetzung der Teilmaßnahmen zur Entsiegelung und Begrünung ist in 2026 vorgesehen. Bereits im Vorfeld informiert die Stadt verschiedene Interessengruppen, darunter Anwohnerinnen und Anwohner, Schulgemeinschaft, Gewerbetreibende sowie lokale Initiativen. Begleitend zur Umsetzung führte die Stadt von Dezember 2025 bis Januar 2026 eine Befragung durch. Eine Wiederholungsbefragung ist für Ende 2026 geplant. Damit soll die Wirkung der Maßnahmen überprüft und gegebenenfalls nachgesteuert werden.

Mit der Umgestaltung der Wallstraße verfolgt die Stadt Heidelberg das Ziel, Schulwege sicherer zu machen, nachhaltige Mobilität zu fördern und den öffentlichen Raum zukunftsfähig zu gestalten.

Quelle: Stadt Heidelberg

Zuletzt aktualisiert am 11. März 2026, 22:59

DIESE MELDUNG BITTE TEILEN UND WEITERLEITEN! DANKE!

  • >> News einsenden |
    >> Werbung schalten |
    >> Medienservices |
    >> Über /// MRN-News.de

  • ORTSMELDUNGEN

    MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.

  • INSERAT
    Pfalzbau Ludwigshafen

    INSERAT
    Kuthan Immobilien

    INSERAT
    HAUCK KG Ludwigshafen
    INSERAT
    Edeka Scholz

    INSERAT
    VR Bank Rhein-Neckar
    INSERAT
    MRN-Events.de

    INSERAT

  • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.

  • ALLE NEWS NACH DATUM

    März 2026
    M D M D F S S
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031  

  • INSERAT

    www.fwrlp.de

    INSERAT

    Kathrin Hammer SPD

    INSERAT

    Christian Baldauf CDU

    INSERAT

    www.turm.restaurant

    INSERAT

    INSERAT

    www.turm.restaurant

    INSERAT

    IHK Ausbildungskampagne
    meine-ausbildung-in-deutschland.de

    INSERAT

    Zeller Recycling

    INSERAT
    Optik Adam
    www.optikadam.de

    INSERAT
    Kampfsport Fuchs
    www.Kampfsport-Fuchs.de

  • AKTUELLE VIDEOS

    >> MEHR VIDEOS

  • MRN-NEWS-INFO

    ÜBER /// MRN-NEWS
    Erfahren Sie mehr über die Geschichte und das Selbstverständnis von Metropolregion Rhein-Neckar News - Ihrem Nachrichtenportal für die Metropolregion.
    >> Weitere Informationen

    NEWS EINSENDEN
    Wir bieten allen Institutionen, Vereinen und Unternehmen der Metropolregion Rhein-Neckar, die Möglichkeit MRN-News.de als publizistische Plattform für öffentliche Mitteilungen und Bekanntmachungen zu nutzen. Gerne können Sie uns hierzu Ihre aktuellen und interessanten Nachrichten aus der Metropolregion jederzeit zur Veröffentlichung übermitteln.
    >> So geht's

    MEDIADATEN
    MRN-News ist mit insgesamt über 265.000 Meldungen sowie monatlich mehreren Millionen Seitenabrufen und mehr als rund 1 Mio. Einzelbesuchern eine der umfassendsten und bestbesuchten Onlineportale für Informationen und Nachrichten aus der Region.
    >> Mediadaten einsehen

    WERBEN AUF MRN-NEWS.DE
    Mit einer breitgestreuten und umfänglichen Leserschaft ist MRN-News.de, der ideale Ort für Ihre Werbeschaltung. Wir bieten Ihnen individuelle und multimediale Werbeformen für Ihre Zielgruppe.
    >> Jetzt informieren

    MEDIENSERVICES
    MRN-News ist nicht nur eine Online-Zeitung – MRN-News ist auch ein Mediendienstleister!
    Wir bieten viele Promotions- und Produktionsleistungen im Medienbereich – für Unternehmen, Institutionen, Veranstalter und alle Interessenten.
    >> Mehr hierzu

    WEITERES
    >> AGB
    >> Datenschutzerklärung
    >> Kontakt
    >> Impressum
    >> Startseite

  • MRN-NEWS SOCIAL MEDIA

    MEDIENRANKING 2025 IN DER METROPOLREGION RHEIN-NECKAR – Neue Dynamik im digitalen Wettbewerb

  • Ihr Beitrag bei MRN-News.de

    Wenn Sie uns Nachrichten oder Events zur Veröffentlichung übermitteln möchten, können Sie dies direkt über unsere Website tun:

    >> News/Event einsenden

    Bei Fragen senden Sie einfach eine E-Mail an: info@mrn-news.de.

﻿

    • /// MRN-NEWS.de

      Startseite mit den aktuellsten Meldungen, Videos & Events.
      >> zur Startseite
      >> aktuellste Schlagzeilen
      >> Nachrichtenarchiv

    • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


      Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.

    • TOPMELDUNGEN

      Die wichtigsten und interessantesten Meldungen aus allen Themenbereichen.
      >> zu den aktuellen Topmeldungen

      FREIZEIT & KULTUR

      Veranstaltungshinweise, Eventberichte und Unterhaltungsmeldungen.
      >> zur Themenseite Freizeit & Kultur

      POLITIK & RECHT

      Aktuelles aus der kommunalen, regionalen und überregionalen Politik.
      >> zur Themenseite Politik & Recht

      WIRTSCHAFT & ENTWICKLUNG

      Aktuelles aus den Bereichen Industrie, Handwerk, Gewerbe, Regional- und Stadtentwicklung.
      >> zur Themenseite Wirtschaft & Entwicklung

      SPORT & FITNESS

      Aktuelles aus verschiedenen Sportarten und Berichte von Sportveranstaltungen.
      >> zur Themenseite Sport & Fitness

      POLIZEI & SICHERHEIT

      Meldungen über Kriminalität, Unfälle, Feuerwehreinsätze und Rettungsaktionen.
      >> zur Themenseite Polizei & Sicherheit

///MRN-News.de      
Datenschutz-Information

Diese Website benutzt Cookies, um die bestmögliche Nutzerfahrung zu kreieren. Cookies und Einstellungen werden in ihrem Browser gespeichert, um die Funktionalität der Website zu erweitern und mehr über das Nutzerverhalten zu erfahren. Wenn Sie Cookies ablehnen, stehen Ihnen eventuell einige Features nicht zur Verfügung.

Funktionale Cookies

Funktionale Cookies mit berechtigtem Interesse sind für den Betrieb der Website erforderlich, da Sie ansonsten auf einige Features oder die gesamte Seite nicht zugreifen können, bzw. deren Funktionalität nicht gewährleistet werden kann. Diese Cookies speichern im Normalfall keine weitergehenden persönlichen Daten und Ihre Daten werden nur zur Abwicklung ihrer Webabfragen verwendet. Funktionale Cookies sind zur Kommunikation zwischen Nutzern und Webserver notwendig.

Drittanbieter-Cookies

Diese Website nutzt Statistik-Tools, um weitestgehend anonymisierte Informationen zu Seitenaufrufen und Nutzerverhalten zu erfahren und unser Angobot für die Nuetzer zu verbessern.

Die Cookies werden von folgenden Anbietern gesetzt:
Statcounter.com