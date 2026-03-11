Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Universität Heidelberg war in allen bisherigen Runden des Exzellenzwettbewerbs erfolgreich und hat ihren Status als Exzellenzuniversität in der aktuellen Förderrunde überzeugend verteidigt. Das haben der Wissenschaftsrat und die Deutsche Forschungsgemeinschaft am heutigen Mittwoch, 11. März 2026, bekanntgegeben. Damit wird die Universität Heidelberg für nochmals sieben Jahre gefördert, um ihre wissenschaftliche Leistungsfähigkeit auf der Grundlage eines Strategiekonzeptes für die gesamte Institution weiter zu stärken.

Oberbürgermeister Eckart Würzner gratuliert der Universität Heidelberg: „Herzlichen Glückwunsch an die Universität Heidelberg mit Rektorin Frauke Melchior an der Spitze zu diesem großartigen Erfolg! Dass die Universität Heidelberg seit 2007 zu den Exzellenzuniversitäten in Deutschland gehört und weiterhin von dieser wichtigen Förderung profitiert, bestätigt einmal mehr, welch herausragende Forschung an der Ruperto Carola geleistet wird. Hier werden erstklassige Forscherinnen und Forscher ausgebildet und auch weltweit angezogen, um in Heidelberg zu forschen. Das ist beeindruckend. Die Auszeichnung als Exzellenzuniversität gibt unserer Wissenschaftsstadt Heidelberg kräftigen Rückenwind für die kommenden Jahre. Wir wissen in Heidelberg, was wir an unserer Universität mit ihren exzellenten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern sowie ihren Studierenden haben.“

