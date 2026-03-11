Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Das Amt für Chancengleichheit der Stadt Heidelberg startet am Montag, 20. April 2026, in Zusammenarbeit mit der Kontaktstelle Frau und Beruf – Mannheim – Rhein-Neckar-Odenwald die nächste Runde des „Frauen-Erfolgsteams“. Dabei handelt es sich um ein kostenloses Angebot für Frauen, die in Heidelberg leben oder arbeiten. Es richtet sich speziell an Frauen, die eine Führungsposition anstreben, bereits innehaben oder darüber nachdenken, sich selbständig zu machen. Eine Anmeldung ist noch bis 27. März möglich.

So arbeiten die Frauen-Erfolgsteams

Eine Gruppe von jeweils acht Teilnehmerinnen schließt sich zu einem „Erfolgsteam“ zusammen, das sich knapp ein halbes Jahr lang einmal im Monat trifft. Unter Anleitung der Trainerin Kati Schmitt-Stuhlträger beraten sich die Teilnehmerinnen gegenseitig zu den Herausforderungen des Berufslebens, entwickeln gemeinsam Lösungsansätze, erarbeiten Pläne zur Verfolgung individueller Ziele und erhalten die Möglichkeit, längerfristige Kontakte untereinander zu knüpfen. Die sieben monatlichen Termine finden stets montags von 17.30 bis 20 Uhr digital oder in Präsenz statt. Hierfür stehen das Schulungszentrum des Heidelberger Rathauses, Marktplatz 10, oder alternativ Raum 0.30b im Rathaus zur Verfügung.

Kontakt und Anmeldung

Das erste der Treffen ist am Montag, 20. April 2026. Interessierte können sich bis 27. März 2026 bei der Kontaktstelle Frau und Beruf – Mannheim – Rhein-Neckar-Odenwald per E-Mail an frauundberuf@mannheim.de anmelden. Bei der verbindlichen Anmeldung sollten Wohnort und berufliche Tätigkeit angegeben sowie kurz dargestellt werden, warum die Interessierte Mitglied des Erfolgsteams werden und welches Ziel sie erreichen möchte. Weitere Informationen sind online erhältlich unter www.frauundberuf-bw.de/kontaktstelle-frau-und-beruf-mannheim/veranstaltungen > 20.04. Netzwerken, Ziele setzen, Erfolge feiern – Frauenerfolgsteam Heidelberg.

Weiteres Angebot: individuelle Beratung

Seit 2016 bietet das Amt für Chancengleichheit in Zusammenarbeit mit der Kontaktstelle Frau und Beruf in Heidelberg ein kostenloses, individuelles Beratungsangebot für Frauen an, die eine Führungsposition anstreben oder sich selbständig machen möchten. Die Beratungstage finden jeweils am dritten Dienstag im Monat sowie nach individueller Vereinbarung statt. Die knapp einstündigen Beratungen werden aktuell telefonisch, per Webex oder persönlich durchgeführt. Die nächsten Beratungstage sind am 21. April, 19. Mai und 6. Juni 2026. Um vorherige Anmeldung bei der Kontaktstelle per E-Mail an frauundberuf@mannheim.de wird gebeten. Die Beratungstermine sind auch online unter www.heidelberg.de/beratung-karriere zu finden.

Quelle: Stadt Heidelberg

Zuletzt aktualisiert am 11. März 2026, 23:06