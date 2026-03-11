  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

2123 1468 maxZZZ
11.03.2026, 22:55 Uhr

Heidelberg – Land fördert zwei Projekte an den Heidelberger Bergbahnen mit 1,1 Millionen Euro

2123 1468 maxZZZ
Für die umfassende Sanierung der beiden Brücken auf der oberen, historischen Bahn der Bergbahn stellt das Land rund 926.000 Euro bereit. Foto: Stadtwerke Heidelberg
Heidelberg / Metropolregon Rhein-Neckar(red/ak) – Heidelberg erhält im Rahmen des Tourismusinfrastrukturprogramms (TIP) 2026 des Landes Baden‑Württemberg knapp 1,1 Millionen Euro für zwei zentrale Bauprojekte an den Heidelberger Bergbahnen. Das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus hat die Förderbescheide Ende Februar angekündigt. 2026 werden landesweit 38 Projekte mit insgesamt rund 14,9 Millionen Euro gefördert.

„Wir freuen uns sehr über die Unterstützung des Landes. Die Heidelberger Bergbahnen sind ein Herzstück unseres touristischen Angebots und befördern jedes Jahr rund zwei Millionen Menschen – ein Großteil der über eine Million Schloss-Besucher und viele Ausflügler, die das Märchenparadies oder die Wanderwege auf dem Königstuhl genießen wollen, nutzen sie. Die touristische Infrastruktur – von der Bergbahn über kulturelle und sportliche Einrichtungen bis hin zu Busparkplätzen und Schiffsanleger – ist ein wesentlicher Motor für Wertschöpfung, Handel, Gastronomie und Hotellerie in unserer Stadt. Das führt zu Erfolgen, wie man bei den jüngsten Rekordzahlen zu den Übernachtungen in Heidelberg gesehen hat. Die Förderung des Landes hilft uns, die touristische Infrastruktur nachhaltig und zukunftsfähig weiterzuentwickeln – davon profitiert die gesamte Stadtgesellschaft“, sagt Oberbürgermeister Eckart Würzner.

Zwei Projekte im Fokus der Förderung

Für die Modernisierung des Kassen- und Zugangssystems der Heidelberger Bergbahnen erhält die Stadt bis zu 147.000 Euro. Die Gesamtkosten des Projekts liegen bei 493.000 Euro. Die Maßnahme verbessert die Nutzerfreundlichkeit, erhöht die Betriebssicherheit und schafft ein zeitgemäßes, digitales Zugangssystem für Gäste aus aller Welt.

Für die umfassende Sanierung der beiden Brücken auf der oberen, historischen Bahn der Bergbahn stellt das Land rund 926.000 Euro bereit. Die Gesamtkosten betragen hier knapp 3,25 Millionen Euro. Die Arbeiten sichern die langfristige Stabilität und Funktionsfähigkeit der historischen Infrastruktur und tragen zum Erhalt eines bedeutenden technischen Kulturdenkmals bei.

Hintergrund

Die Heidelberger Bergbahn fährt seit 1890 zur Molkenkur und wurde 1907 bis zum Königstuhl verlängert. Die Heidelberger Straßen- und Bergbahn GmbH betreibt die Heidelberger Bergbahnen im Auftrag der Stadtbetriebe Heidelberg. Die Gesamtstrecke misst rund 1,5 Kilometer. Die Bahn besteht aus einer modernen unteren und einer historischen oberen Sektion, deren über hundertjährige Wagen noch heute im Einsatz sind.

Quelle: Stadt Heidelberg

Zuletzt aktualisiert am 11. März 2026, 22:55

DIESE MELDUNG BITTE TEILEN UND WEITERLEITEN! DANKE!

  • >> News einsenden |
    >> Werbung schalten |
    >> Medienservices |
    >> Über /// MRN-News.de

  • ORTSMELDUNGEN

    MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.

  • INSERAT
    Pfalzbau Ludwigshafen

    INSERAT
    Kuthan Immobilien

    INSERAT
    HAUCK KG Ludwigshafen
    INSERAT
    Edeka Scholz

    INSERAT
    VR Bank Rhein-Neckar
    INSERAT
    MRN-Events.de

    INSERAT

  • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.

  • ALLE NEWS NACH DATUM

    März 2026
    M D M D F S S
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031  

  • INSERAT

    www.fwrlp.de

    INSERAT

    Kathrin Hammer SPD

    INSERAT

    Christian Baldauf CDU

    INSERAT

    www.turm.restaurant

    INSERAT

    INSERAT

    www.turm.restaurant

    INSERAT

    IHK Ausbildungskampagne
    meine-ausbildung-in-deutschland.de

    INSERAT

    Zeller Recycling

    INSERAT
    Optik Adam
    www.optikadam.de

    INSERAT
    Kampfsport Fuchs
    www.Kampfsport-Fuchs.de

  • AKTUELLE VIDEOS

    >> MEHR VIDEOS

  • MRN-NEWS-INFO

    ÜBER /// MRN-NEWS
    Erfahren Sie mehr über die Geschichte und das Selbstverständnis von Metropolregion Rhein-Neckar News - Ihrem Nachrichtenportal für die Metropolregion.
    >> Weitere Informationen

    NEWS EINSENDEN
    Wir bieten allen Institutionen, Vereinen und Unternehmen der Metropolregion Rhein-Neckar, die Möglichkeit MRN-News.de als publizistische Plattform für öffentliche Mitteilungen und Bekanntmachungen zu nutzen. Gerne können Sie uns hierzu Ihre aktuellen und interessanten Nachrichten aus der Metropolregion jederzeit zur Veröffentlichung übermitteln.
    >> So geht's

    MEDIADATEN
    MRN-News ist mit insgesamt über 265.000 Meldungen sowie monatlich mehreren Millionen Seitenabrufen und mehr als rund 1 Mio. Einzelbesuchern eine der umfassendsten und bestbesuchten Onlineportale für Informationen und Nachrichten aus der Region.
    >> Mediadaten einsehen

    WERBEN AUF MRN-NEWS.DE
    Mit einer breitgestreuten und umfänglichen Leserschaft ist MRN-News.de, der ideale Ort für Ihre Werbeschaltung. Wir bieten Ihnen individuelle und multimediale Werbeformen für Ihre Zielgruppe.
    >> Jetzt informieren

    MEDIENSERVICES
    MRN-News ist nicht nur eine Online-Zeitung – MRN-News ist auch ein Mediendienstleister!
    Wir bieten viele Promotions- und Produktionsleistungen im Medienbereich – für Unternehmen, Institutionen, Veranstalter und alle Interessenten.
    >> Mehr hierzu

    WEITERES
    >> AGB
    >> Datenschutzerklärung
    >> Kontakt
    >> Impressum
    >> Startseite

  • MRN-NEWS SOCIAL MEDIA

    MEDIENRANKING 2025 IN DER METROPOLREGION RHEIN-NECKAR – Neue Dynamik im digitalen Wettbewerb

  • Ihr Beitrag bei MRN-News.de

    Wenn Sie uns Nachrichten oder Events zur Veröffentlichung übermitteln möchten, können Sie dies direkt über unsere Website tun:

    >> News/Event einsenden

    Bei Fragen senden Sie einfach eine E-Mail an: info@mrn-news.de.

﻿

    • /// MRN-NEWS.de

      Startseite mit den aktuellsten Meldungen, Videos & Events.
      >> zur Startseite
      >> aktuellste Schlagzeilen
      >> Nachrichtenarchiv

    • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


      Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.

    • TOPMELDUNGEN

      Die wichtigsten und interessantesten Meldungen aus allen Themenbereichen.
      >> zu den aktuellen Topmeldungen

      FREIZEIT & KULTUR

      Veranstaltungshinweise, Eventberichte und Unterhaltungsmeldungen.
      >> zur Themenseite Freizeit & Kultur

      POLITIK & RECHT

      Aktuelles aus der kommunalen, regionalen und überregionalen Politik.
      >> zur Themenseite Politik & Recht

      WIRTSCHAFT & ENTWICKLUNG

      Aktuelles aus den Bereichen Industrie, Handwerk, Gewerbe, Regional- und Stadtentwicklung.
      >> zur Themenseite Wirtschaft & Entwicklung

      SPORT & FITNESS

      Aktuelles aus verschiedenen Sportarten und Berichte von Sportveranstaltungen.
      >> zur Themenseite Sport & Fitness

      POLIZEI & SICHERHEIT

      Meldungen über Kriminalität, Unfälle, Feuerwehreinsätze und Rettungsaktionen.
      >> zur Themenseite Polizei & Sicherheit

///MRN-News.de      
Datenschutz-Information

Diese Website benutzt Cookies, um die bestmögliche Nutzerfahrung zu kreieren. Cookies und Einstellungen werden in ihrem Browser gespeichert, um die Funktionalität der Website zu erweitern und mehr über das Nutzerverhalten zu erfahren. Wenn Sie Cookies ablehnen, stehen Ihnen eventuell einige Features nicht zur Verfügung.

Funktionale Cookies

Funktionale Cookies mit berechtigtem Interesse sind für den Betrieb der Website erforderlich, da Sie ansonsten auf einige Features oder die gesamte Seite nicht zugreifen können, bzw. deren Funktionalität nicht gewährleistet werden kann. Diese Cookies speichern im Normalfall keine weitergehenden persönlichen Daten und Ihre Daten werden nur zur Abwicklung ihrer Webabfragen verwendet. Funktionale Cookies sind zur Kommunikation zwischen Nutzern und Webserver notwendig.

Drittanbieter-Cookies

Diese Website nutzt Statistik-Tools, um weitestgehend anonymisierte Informationen zu Seitenaufrufen und Nutzerverhalten zu erfahren und unser Angobot für die Nuetzer zu verbessern.

Die Cookies werden von folgenden Anbietern gesetzt:
Statcounter.com