Heidelberg / Metropolregon Rhein-Neckar(red/ak) – Heidelberg erhält im Rahmen des Tourismusinfrastrukturprogramms (TIP) 2026 des Landes Baden‑Württemberg knapp 1,1 Millionen Euro für zwei zentrale Bauprojekte an den Heidelberger Bergbahnen. Das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus hat die Förderbescheide Ende Februar angekündigt. 2026 werden landesweit 38 Projekte mit insgesamt rund 14,9 Millionen Euro gefördert.

„Wir freuen uns sehr über die Unterstützung des Landes. Die Heidelberger Bergbahnen sind ein Herzstück unseres touristischen Angebots und befördern jedes Jahr rund zwei Millionen Menschen – ein Großteil der über eine Million Schloss-Besucher und viele Ausflügler, die das Märchenparadies oder die Wanderwege auf dem Königstuhl genießen wollen, nutzen sie. Die touristische Infrastruktur – von der Bergbahn über kulturelle und sportliche Einrichtungen bis hin zu Busparkplätzen und Schiffsanleger – ist ein wesentlicher Motor für Wertschöpfung, Handel, Gastronomie und Hotellerie in unserer Stadt. Das führt zu Erfolgen, wie man bei den jüngsten Rekordzahlen zu den Übernachtungen in Heidelberg gesehen hat. Die Förderung des Landes hilft uns, die touristische Infrastruktur nachhaltig und zukunftsfähig weiterzuentwickeln – davon profitiert die gesamte Stadtgesellschaft“, sagt Oberbürgermeister Eckart Würzner.

Zwei Projekte im Fokus der Förderung

Für die Modernisierung des Kassen- und Zugangssystems der Heidelberger Bergbahnen erhält die Stadt bis zu 147.000 Euro. Die Gesamtkosten des Projekts liegen bei 493.000 Euro. Die Maßnahme verbessert die Nutzerfreundlichkeit, erhöht die Betriebssicherheit und schafft ein zeitgemäßes, digitales Zugangssystem für Gäste aus aller Welt.

Für die umfassende Sanierung der beiden Brücken auf der oberen, historischen Bahn der Bergbahn stellt das Land rund 926.000 Euro bereit. Die Gesamtkosten betragen hier knapp 3,25 Millionen Euro. Die Arbeiten sichern die langfristige Stabilität und Funktionsfähigkeit der historischen Infrastruktur und tragen zum Erhalt eines bedeutenden technischen Kulturdenkmals bei.

Hintergrund

Die Heidelberger Bergbahn fährt seit 1890 zur Molkenkur und wurde 1907 bis zum Königstuhl verlängert. Die Heidelberger Straßen- und Bergbahn GmbH betreibt die Heidelberger Bergbahnen im Auftrag der Stadtbetriebe Heidelberg. Die Gesamtstrecke misst rund 1,5 Kilometer. Die Bahn besteht aus einer modernen unteren und einer historischen oberen Sektion, deren über hundertjährige Wagen noch heute im Einsatz sind.

