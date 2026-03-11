Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar – Bei Routinearbeiten am Wassernetz in Höhe des Steigerwegs 62 ist am Mittwochmittag ein Defekt an einem Schieber im Rohrnetz festgestellt worden. Um mögliche Wasserschäden an der Straße zu verhindern, wird der Schaden nun kurzfristig behoben.

Die Stadtwerke Heidelberg Netze stellen dafür ab etwa 13:30 Uhr die Wasserversorgung in dem betroffenen Bereich für rund 30 Minuten ein.

Von der kurzfristigen Unterbrechung sind insbesondere Haushalte am Oberen und Mittleren Gaisbergweg sowie im oberen Bereich des Steigerwegs betroffen.

Die Stadtwerke Heidelberg bitten die betroffenen Anwohnerinnen und Anwohner um Verständnis und arbeiten daran, den Defekt schnellstmöglich zu beheben.

Quelle: Stadtwerke Heidelberg

Zuletzt aktualisiert am 11. März 2026, 14:13