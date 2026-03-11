Bürstadt – Überfall auf Einkaufsmarkt

Bürstadt / Südhessen / Metropolregion Rhein-Neckar. (ots) Am Dienstagabend (10.03.) wurde ein Einkaufsmarkt in der Wilhelminenstraße überfallen. Nach bisherigen Erkenntnissen betrat ein Mann gegen 19.10 Uhr den Verkaufsraum und forderte von einem Kassierer unter Vorhalt einer Schusswaffe die Herausgabe von Bargeld. Nach Übergabe des Geldes flüchtete der Täter zu Fuß aus dem Markt.

Beschrieben wird der Flüchtige wie folgt: 1,70 bis 1,75 Meter groß und kräftig. Er trug eine schwarze Lederjacke, weißen Pulli, schwarze Jogginghose und war mit einer schwarzen Sturmhaube maskiert. Eine sofort von der Polizei eingeleitete Fahndung verlief bislang ergebnislos. Die Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat 10) hat die Ermittlungen aufgenommen. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06252/7060 mit den Beamten in Verbindung zu setzen.

Zuletzt aktualisiert am 11. März 2026, 08:20