Biblis-Wattenheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Ein Brand in einer Lagerhalle hat am Mittwochnachmittag (11. März) Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei in Biblis-Wattenheim auf den Plan gerufen.

Gegen 15:30 Uhr wurde die Polizei über ein Feuer in einer Lagerhalle in der Straße „Außerhalb“ informiert. Alarmierte Kräfte der Feuerwehr rückten umgehend aus und konnten den Brand unter Kontrolle bringen. Die Löscharbeiten dauern derzeit jedoch noch an.

Für die Einsatzmaßnahmen musste die Fahrbahn im betroffenen Bereich vollständig gesperrt werden.

Die genaue Ursache des Brandes ist aktuell noch unklar und Gegenstand der weiteren Ermittlungen der Kriminalpolizei. Auch zur Höhe des entstandenen Sachschadens können derzeit noch keine Angaben gemacht werden.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen

Zuletzt aktualisiert am 11. März 2026, 19:01