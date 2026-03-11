Landkreis Bad Dürkheim / Altleiningen / Metropolregion Rhein-Neckar – Seit Montag, dem 9. März 2026, gegen 6:50 Uhr, wird ein 13-jähriges Mädchen aus Altleiningen vermisst. Sie wurde zuletzt an ihrer Wohnanschrift gesehen, als sie auf dem Weg zur Schule war. Mittlerweile ist ihr Aufenthaltsort unbekannt, und es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sie sich in einer gefährlichen Situation befindet. Bisherige polizeiliche Maßnahmen verliefen ohne Erfolg, weshalb die Polizei nun die Öffentlichkeit um Hilfe bittet.

Beschreibung:

Ca. 1,74 m groß, schlanke Statur, trägt eine Brille

Kleidung: schwarze Jeanshose, schwarzes T‑Shirt, weiße Schuhe, schwarzes Sweatshirt, braune Daunenjacke

Führt einen schwarzen Rucksack mit sich

Hinweise aus der Bevölkerung:

Wer Informationen zum Aufenthalt des Mädchens hat, soll sich bei der Polizeiinspektion Grünstadt unter 06359 / 93120 melden.

Wer sie sieht, soll sofort den Notruf 110 wählen und die Polizei verständigen.

Wichtiger Hinweis der Polizei:

Das veröffentlichte Bild dient ausschließlich der Öffentlichkeitsfahndung im Rahmen der Gefahrenabwehr. Sobald der Fahndungszweck entfällt, sind insbesondere Online‑Medien gebeten, das Bild zu löschen, um die Persönlichkeitsrechte des Mädchens zu schützen.

Zusammengefasst:

Vermisst seit: 9. März 2026, ca. 6:50 Uhr

Ort: Altleiningen (Rhein‑Neckar‑Kreis, Rheinland‑Pfalz)

Aktuelle Maßnahmen: Öffentlichkeitsfahndung mit Foto

Kontakt für Hinweise: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße / Polizeiinspektion Grünstadt, Tel. 06359 / 93120; Notruf 110 bei Sichtung

Quelle: Polizei / MRN-News

Zuletzt aktualisiert am 11. März 2026, 11:47