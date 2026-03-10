Weinheim – Der Schneemann ist bereit

Weinheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Für den Weinheimer Sommertagszug am Sonntag, 15. März – Moderation in
der Bahnhofstraße – Verbrennung im Schlosspark
Angezogen wäre er schon mal, der Schneemann für den Weinheimer
Sommertagszug am Sonntag, 15. März. Aber er wird sein Kleid nicht lange tragen.
Wie immer, wenige Tage vor der Veranstaltung, bekam der Baubetriebshof der Stadt jetzt
Besuch von der früheren Schulrektorin und Stadträtin Christina Eitenmüller und von
Jasmin Gutzeit, einer brauchtumsbegeisterten Lehrerin der Friedrich-Grundschule.
Gemeinsam hatten die beiden Pädagoginnen in den vergangenen Tagen aus Laken und
anderen Stoffen die Kleidung des großen Schneemannes genäht, der am Sonntag dem
Sommertagszug vorangetragen wird. Das Metallgestell lagert das Jahr über im Bauhof der
Stadt. Wie immer unterstützten Kulturbüro-Mitarbeiterin Sabrina Bessler und Bauhof-
Mitarbeiter Holger Harnisch die beiden Frauen. Harnisch kennt den Schneemann im
wahrsten Sinne des Wortes in- und auswendig; schließlich trägt er ihn Jahr für Jahr die
ganze Strecke.
Die Kleidung des Schneemannes ist natürlich jedes Jahr neu – schließlich wird sie ja am
Sommertagszug symbolisch verbrannt. Christina Eitenmüller ist auch Mitglied im
Sommertagskomittee und ausgewiesene Sommertagsexpertin, die am Sonntag
gemeinsam mit Moderator Frank Schuhmacher in der Bahnhofstraße, wo sich die
Zugteilnehmer begegnen, den Zug erklärt.
Der Zug, der sich um 14 Uhr an der Peterskirche in Bewegung setzt, wird am Dürreplatz
von der Mittleren Hauptstraße über die Bahnhofstraße/Schulstraße in die Fußgängerzone
hinein fortgesetzt, von dort über den „Karlsberg“ in die Institutstraße und Richtung
Hermannshof und auf der Roten Turmstraße vorbei am Schloss. Am breiten Eingang
gegenüber der Schlossgartenstraße geht es dann in den Schlosspark, wo der
Schneemann auf der großen Wiese verbrannt wird. Die Wagen des Zuges fahren auf der
Roten Turmstraße weiter in Richtung Lützelsachsen.
Mit über 2000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern ist der Weinheimer Sommertagszug der
größte an der Bergstraße.
Quelle: Stadt Weinheim
Zuletzt aktualisiert am 10. März 2026, 20:06