Weinheim – Der Schneemann ist bereit



Weinheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Für den Weinheimer Sommertagszug am Sonntag, 15. März – Moderation in

der Bahnhofstraße – Verbrennung im Schlosspark

Angezogen wäre er schon mal, der Schneemann für den Weinheimer

Sommertagszug am Sonntag, 15. März. Aber er wird sein Kleid nicht lange tragen.

Wie immer, wenige Tage vor der Veranstaltung, bekam der Baubetriebshof der Stadt jetzt

Besuch von der früheren Schulrektorin und Stadträtin Christina Eitenmüller und von

Jasmin Gutzeit, einer brauchtumsbegeisterten Lehrerin der Friedrich-Grundschule.

Gemeinsam hatten die beiden Pädagoginnen in den vergangenen Tagen aus Laken und

anderen Stoffen die Kleidung des großen Schneemannes genäht, der am Sonntag dem

Sommertagszug vorangetragen wird. Das Metallgestell lagert das Jahr über im Bauhof der

Stadt. Wie immer unterstützten Kulturbüro-Mitarbeiterin Sabrina Bessler und Bauhof-

Mitarbeiter Holger Harnisch die beiden Frauen. Harnisch kennt den Schneemann im

wahrsten Sinne des Wortes in- und auswendig; schließlich trägt er ihn Jahr für Jahr die

ganze Strecke.

Die Kleidung des Schneemannes ist natürlich jedes Jahr neu – schließlich wird sie ja am

Sommertagszug symbolisch verbrannt. Christina Eitenmüller ist auch Mitglied im

Sommertagskomittee und ausgewiesene Sommertagsexpertin, die am Sonntag

gemeinsam mit Moderator Frank Schuhmacher in der Bahnhofstraße, wo sich die

Zugteilnehmer begegnen, den Zug erklärt.

Der Zug, der sich um 14 Uhr an der Peterskirche in Bewegung setzt, wird am Dürreplatz

von der Mittleren Hauptstraße über die Bahnhofstraße/Schulstraße in die Fußgängerzone

hinein fortgesetzt, von dort über den „Karlsberg“ in die Institutstraße und Richtung

Hermannshof und auf der Roten Turmstraße vorbei am Schloss. Am breiten Eingang

gegenüber der Schlossgartenstraße geht es dann in den Schlosspark, wo der

Schneemann auf der großen Wiese verbrannt wird. Die Wagen des Zuges fahren auf der

Roten Turmstraße weiter in Richtung Lützelsachsen.

Mit über 2000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern ist der Weinheimer Sommertagszug der

größte an der Bergstraße.

Quelle: Stadt Weinheim

Zuletzt aktualisiert am 10. März 2026, 20:06