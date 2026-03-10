  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

Rutsche quer
10.03.2026, 20:35 Uhr

Weinheim – Damit Rutschen nicht zum Risiko wird

Rutsche quer
Weinheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Große Edelstahlrutsche am Katzenlauf-Spielplatz muss abgebaut werden –
Planungen für Neugestaltung

Eine ganze Generation von Kindern, Weinheimer Sprösslinge ebenso wie
viele kleine Besucherinnen und Besucher aus der Region, haben sie genutzt: Die große
Edelstahlrutsche auf dem Katzenlaufspielplatz am Eingang des Exotenwaldes. Rund 30
Jahre hat die Rutsche auf dem Buckel, unzählige Hosenboden sind über sie den Hang
hinunter geflitzt – aber haben eben auch Spuren hinterlassen.

Schweren Herzens wurde jetzt im Amt für Verkehrsanlagen und Grünflächen im Rathaus
die Entscheidung getroffen, die Rutsche abzubauen. Sowohl, was den Unterbau angeht,
als auch den Edelstahl der Rutsche selbst, ist das Verletzungsrisiko zu hoch. Bei der
anstehenden Jahresüberprüfung würde die Rutsche den Sicherheitsanforderungen nicht
mehr genügen.

„Die Rutsche wurde jetzt schon mehrfach geschweißt und ausgebessert“, beschreibt
Amtsleiter Patrick Walter, „das Material ist jetzt zu sehr verbraucht, es würden
messerscharfe Kanten entstehen“. Der Hang unter der Rutsche ist nach den vielen Jahren
auch dermaßen abgetragen, dass sie über weite Teile frei in der Luft hängt. Das wiederum
ist nach aktuellen Sicherheitsbestimmungen für Kinderspielplätze nicht mehr zulässig.
Dass es jetzt schnell gehen muss, hat neben dem vorhandenen Verletzungsrisiko auch mit
der Krötenwanderung zwischen Exotenwald und Schlosspark zu tun. Bevor sie so richtig
beginnt, und die Baumaschinen die Tiere gefährden, wird die Stadt die Rutsche schon in
den nächsten Tagen demontieren.

Fürs erste soll der Rutschenhang neu modelliert werden. Am Fuß des kleinen Hügels liegt
ein großer Natursandkasten. Wippen, Schaukeln und ein Drehring bleiben ebenso
erhalten wie der Calisthenics-Park auf der unteren Ebene des Spielplatzes. Wenige
Hundert Meter entfernt im Schlosspark befindet sich ein Kleinkinderspielplatz mit
inklusiven Geräten und in der anderen Richtung im Wald ein Bolzplatz.

Eigentlich war beabsichtigt, die beliebte Rutsche noch bis zu einer umfassenden
Neugestaltung des Spielplatzes zu erhalten. Die Entwürfe liegen bereits vor und sehen
unter anderem neue Spielgeräte sowie einen Rutschenturm vor. Der Zeitpunkt der
Umsetzung ist wegen der finanziellen Lage der Stadt allerdings noch unklar. Umso
bedauerlicher sei es, dass die alte Rutsche nun aus Sicherheitsgründen schon vorher
weichen muss – letztlich aber, um die Kinder vor möglichen Verletzungen zu schützen.

Quelle: Stadt Weinheim

Zuletzt aktualisiert am 10. März 2026, 20:35

﻿

