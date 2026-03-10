Weinheim – Damit Rutschen nicht zum Risiko wird



Weinheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Große Edelstahlrutsche am Katzenlauf-Spielplatz muss abgebaut werden –

Planungen für Neugestaltung

Eine ganze Generation von Kindern, Weinheimer Sprösslinge ebenso wie

viele kleine Besucherinnen und Besucher aus der Region, haben sie genutzt: Die große

Edelstahlrutsche auf dem Katzenlaufspielplatz am Eingang des Exotenwaldes. Rund 30

Jahre hat die Rutsche auf dem Buckel, unzählige Hosenboden sind über sie den Hang

hinunter geflitzt – aber haben eben auch Spuren hinterlassen.

Schweren Herzens wurde jetzt im Amt für Verkehrsanlagen und Grünflächen im Rathaus

die Entscheidung getroffen, die Rutsche abzubauen. Sowohl, was den Unterbau angeht,

als auch den Edelstahl der Rutsche selbst, ist das Verletzungsrisiko zu hoch. Bei der

anstehenden Jahresüberprüfung würde die Rutsche den Sicherheitsanforderungen nicht

mehr genügen.

„Die Rutsche wurde jetzt schon mehrfach geschweißt und ausgebessert“, beschreibt

Amtsleiter Patrick Walter, „das Material ist jetzt zu sehr verbraucht, es würden

messerscharfe Kanten entstehen“. Der Hang unter der Rutsche ist nach den vielen Jahren

auch dermaßen abgetragen, dass sie über weite Teile frei in der Luft hängt. Das wiederum

ist nach aktuellen Sicherheitsbestimmungen für Kinderspielplätze nicht mehr zulässig.

Dass es jetzt schnell gehen muss, hat neben dem vorhandenen Verletzungsrisiko auch mit

der Krötenwanderung zwischen Exotenwald und Schlosspark zu tun. Bevor sie so richtig

beginnt, und die Baumaschinen die Tiere gefährden, wird die Stadt die Rutsche schon in

den nächsten Tagen demontieren.

Fürs erste soll der Rutschenhang neu modelliert werden. Am Fuß des kleinen Hügels liegt

ein großer Natursandkasten. Wippen, Schaukeln und ein Drehring bleiben ebenso

erhalten wie der Calisthenics-Park auf der unteren Ebene des Spielplatzes. Wenige

Hundert Meter entfernt im Schlosspark befindet sich ein Kleinkinderspielplatz mit

inklusiven Geräten und in der anderen Richtung im Wald ein Bolzplatz.

Eigentlich war beabsichtigt, die beliebte Rutsche noch bis zu einer umfassenden

Neugestaltung des Spielplatzes zu erhalten. Die Entwürfe liegen bereits vor und sehen

unter anderem neue Spielgeräte sowie einen Rutschenturm vor. Der Zeitpunkt der

Umsetzung ist wegen der finanziellen Lage der Stadt allerdings noch unklar. Umso

bedauerlicher sei es, dass die alte Rutsche nun aus Sicherheitsgründen schon vorher

weichen muss – letztlich aber, um die Kinder vor möglichen Verletzungen zu schützen.

Quelle: Stadt Weinheim

