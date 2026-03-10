Sinsheim – TSG Hoffenheim verpflichtet Alessandro Vogt

Sinsheim / Hoffenheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Die TSG Hoffenheim verstärkt ihre Offensive mit Alessandro Vogt. Der 21 Jahre alte Mittelstürmer wechselt im Sommer vom Schweizer Super-League-Club FC St. Gallen nach Hoffenheim und überzeugt trotz seines jungen Alters bereits mit beeindruckenden Zahlen.

„Alessandro ist ein wuchtiger, athletischer Mittelstürmer mit ausgeprägtem Torinstinkt und einer hohen Abschlussgefahr. Das hat er in dieser Saison in der Schweizer Super League eindrucksvoll bewiesen. Wir sind überzeugt, dass Alessandro den nächsten Schritt bei uns gehen kann und freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit“, sagt Andreas Schicker, Geschäftsführer Sport der TSG Hoffenheim.

Der am 3. Februar 2005 in der Schweiz geborene Vogt durchlief die Nachwuchsmannschaften des FC Wohlen, FC Baden und FC Aarau, bevor er Anfang 2023 in den Nachwuchs des FC St. Gallen wechselte. In der Saison 2024/25 empfahl er sich mit 13 Toren in 25 Spielen bei der U21 der St. Galler für den Profikader, in dem er seit Sommer 2025 fest etabliert ist. In der laufenden Super-League-Saison zählt der Rechtsfuß zu den auffälligsten Angreifern der Liga: In 32 Pflichtspielen erzielte er 16 Treffer und bereitete fünf weitere Tore vor.

Auch auf internationaler Bühne macht der schweizerisch-italienische Doppelbürger auf sich aufmerksam: Als aktueller Schweizer U21-Nationalspieler absolvierte Vogt bislang sechs Länderspiele, erzielt dabei zwei Tore und unterstreicht damit seine kontinuierliche sportliche Entwicklung.

Mit der Verpflichtung von Alessandro Vogt setzt die TSG Hoffenheim das Bestreben fort, talentierte und entwicklungsfähige Spieler frühzeitig an den Klub zu binden und mit ihnen einen gemeinsamen und erfolgreichen Weg zu gehen.

Zuletzt aktualisiert am 10. März 2026, 08:40