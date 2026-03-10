  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

Stift Sinsheim Sonnenaufgang Drohne (C) Stadt Sinsheim verkleinert
10.03.2026, 20:12 Uhr

Sinsheim – Öffentliche Klosterführung im Stift Sunnisheim

Stift Sinsheim Sonnenaufgang Drohne (C) Stadt Sinsheim verkleinert
Sinsheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Sonntag,15. März um 14:00 mit Stadtführer Martin
Sichelstiel

Der Verein „Freunde Sinsheimer Geschichte“ bietet auch im Jahr 2026 wieder die
beliebten Stiftführungen an.

Die wechselhafte Geschichte der ehemaligen Klosteranlage Stift Sunnisheim ist eng mit
der Stadtgeschichte Sinsheims verwoben. Um das Jahr 1000 wurde auf dem
Michaelsberg oberhalb der Stadt ein Stift gegründet, das um 1100 in ein
Benediktinerkloster umgewandelt wurde. Der Markt Sinsheim gehörte zu den
Klostergütern. In der ehemaligen Stifts- und Klosterkirche kann man noch heute Spuren
aus dieser Zeit bestaunen. In der Reformation wurde das Stift aufgelöst und nach dem 30-
jährigen Krieg 1648 begann ein langer Zeitraum des Verfalls, der erst 1889 mit der
Errichtung eine Kinder- und Jugendhilfe Einrichtung auf dem Klostergelände ein Ende
fand.

Bei der ungefähr einstündigen Führung mit dem Stadtführer Martin Sichelstiel erfahren die
Teilnehmer Näheres über die wechselvolle Geschichte des Stifts und der Stiftskirche.

Weitere Termine:
Mittwoch, 29.04.2026 um 18:00 Uhr mit Stadtführer Martin Sichelstiel
Sonntag, 19.07.2026 um 11:00 Uhr mit Stadtführer Martin Sichelstiel
Mittwoch, 07.10.2026 um 18:00 Uhr mit Stadtführer Martin Sichelstiel
Die Teilnahme kostet für Erwachsene 4 Euro und für Kinder ab 6 Jahren 2 Euro.
Treffpunkt ist am alten Eingangstor, Stiftstraße 15, 74889 Sinsheim

Informationen zu den Führungen sind in der Tourist-Info Sinsheim (Tel. 07261 404-109, E-
Mail: tourismus@sinsheim.de) erhältlich oder auf www.sinsheimer-erlebnisregion.de
(Rubrik Rundgänge/Führungen).
Veranstalter ist der Verein Freunde Sinsheimer Geschichte e.V.

Quelle: Stadt Sinsheim

Zuletzt aktualisiert am 10. März 2026, 20:12

