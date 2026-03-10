Sinsheim – Öffentliche Klosterführung im Stift Sunnisheim



Sinsheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Sonntag,15. März um 14:00 mit Stadtführer Martin

Sichelstiel

Der Verein „Freunde Sinsheimer Geschichte“ bietet auch im Jahr 2026 wieder die

beliebten Stiftführungen an.

Die wechselhafte Geschichte der ehemaligen Klosteranlage Stift Sunnisheim ist eng mit

der Stadtgeschichte Sinsheims verwoben. Um das Jahr 1000 wurde auf dem

Michaelsberg oberhalb der Stadt ein Stift gegründet, das um 1100 in ein

Benediktinerkloster umgewandelt wurde. Der Markt Sinsheim gehörte zu den

Klostergütern. In der ehemaligen Stifts- und Klosterkirche kann man noch heute Spuren

aus dieser Zeit bestaunen. In der Reformation wurde das Stift aufgelöst und nach dem 30-

jährigen Krieg 1648 begann ein langer Zeitraum des Verfalls, der erst 1889 mit der

Errichtung eine Kinder- und Jugendhilfe Einrichtung auf dem Klostergelände ein Ende

fand.

Bei der ungefähr einstündigen Führung mit dem Stadtführer Martin Sichelstiel erfahren die

Teilnehmer Näheres über die wechselvolle Geschichte des Stifts und der Stiftskirche.

Weitere Termine:

Mittwoch, 29.04.2026 um 18:00 Uhr mit Stadtführer Martin Sichelstiel

Sonntag, 19.07.2026 um 11:00 Uhr mit Stadtführer Martin Sichelstiel

Mittwoch, 07.10.2026 um 18:00 Uhr mit Stadtführer Martin Sichelstiel

Die Teilnahme kostet für Erwachsene 4 Euro und für Kinder ab 6 Jahren 2 Euro.

Treffpunkt ist am alten Eingangstor, Stiftstraße 15, 74889 Sinsheim

Informationen zu den Führungen sind in der Tourist-Info Sinsheim (Tel. 07261 404-109, E-

Mail: tourismus@sinsheim.de) erhältlich oder auf www.sinsheimer-erlebnisregion.de

(Rubrik Rundgänge/Führungen).

Veranstalter ist der Verein Freunde Sinsheimer Geschichte e.V.

Quelle: Stadt Sinsheim

