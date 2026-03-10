Rhein-Pfalz-Kreis – Kreissportschau am 20. März in Böhl-Iggelheim

Rhein-Pfalz-Kreis / Böhl-Iggelheim. Beeindruckende Akrobatik, spannende Sportvorführungen und jede Menge Tanzeinlagen:

Auch in diesem Jahr bietet die Kreissportschau am Freitag, 20. März, ab 19 Uhr wieder einen abwechslungsreichen Abend für die ganze Familie. In der Wahagnieshalle in Böhl-Iggelheim präsentieren viele verschiedene Vereine, Gruppen und Akteure ihr Können. Außerdem wird das Finale um den Titel „Fußballmeister der Grundschulen“ ausgetragen und der Titel des

Sportlers/der Sportlerin beziehungsweise der Mannschaft des Jahres 2025 des Rhein-Pfalz-Kreises verliehen.

Ein besonderes Highlight bietet dabei die mehrmalige Deutsche Weltmeisterin in Fußball-Freestyle, Serafina Knapp. Sie beherrscht den Lederball aus dem Effeff und wird mit ihrer Akrobatik das Publikum ins Staunen versetzen. Staunen können die Zuschauer auch bei der Modellflug-Performance der Flugmodellbaugruppe 1962 Schifferstadt: Zahlreiche Flugkörper – von klassischen Flugzeugen bis Tierwesen – werden durch die Wahagnieshalle fliegen und schweben.



Natürlich kann es keine Kreissportschau ohne spektakuläre Tanzeinlagen geben. In diesem Jahr hat sich die Tanzgruppe des TuS Gronau vom „Dia de los Muertos“, dem mexikanischen Tag der Toten, inspirieren lassen. Die Showtanzgruppe Just Dance der VT Böhl würdigt die Holocaust-Überlebende Margot Friedländer, die im vergangenen Jahr mit 103 Jahren verstarb, und setzt sich zugleich gegen Hass und Ausgrenzung ein. Ein starke Botschaft vermittelt auch die Tanzgruppe „For Motion“ der DJK

Limburgerhof: Mit „Girls just wanna have fun“ setzt sie ein starkes Statement für ein selbstbestimmtes Leben für Frauen. Das Danny Dance Center gedenkt mit ihrer Hommage dem „King of Pop“, dem verstorbenen Popstar Michael Jackson. Magisch wird es bei der TS Rodalben, die mit „Blütenzauber“ akrobatische Tanzeinlagen bietet.

Akrobatisch wird es auch mit dem TB Oppau, der mit seinem Team die kreativ-ästhetische Seite der Rhythmischen Sportgymnastik präsentiert. Der Stützpunkt Westpfalz-Turngau entführt die Zuschauer mit seinem Programm „Lederhosengaudi“ nach Bayern und bietet gleichzeitig ein anspruchsvolles Turnprogramm. Und natürlich dürfen auch „Die Combinationis“ der Ludwigshafener Werkstätten mit ihren jonglierenden und tanzenden Künstlern nicht fehlen.

Wie bei jeder Kreissportschau gibt es auch ein Live-Fußballmatch: Die jeweiligen Gewinnerteams der „großen“ und „kleinen“ Fußballturniere der Grundschulen werden gegeneinander antreten – nur eines von ihnen wird hinterher den Titel „Fußballmeister der Grundschulen“ mit nach Hause nehmen. Und auch der Titel Sportler/Sportlerin/Mannschaft des Jahres 2025 des Rhein-Pfalz-Kreises“ wird an dem Abend verliehen.

Einlass: 18 Uhr. Eintritt: 7 Euro (ermäßigt 5 Euro). Tickets sind im Vorverkauf Kreishaus in Ludwigshafen, in allen Kreisbädern, in den Rathäusern Böhl-Iggelheim, Waldsee, Dudenhofen und Lambsheim sowie beim RHEINPFALZ Ticket Service und auf reservix.de erhältlich. Abendkasse nur solange der Vorrat reicht.

Quelle – Kreisverwaltung Rhein-Pfalz-Kreis,

Zuletzt aktualisiert am 10. März 2026, 08:26