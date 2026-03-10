Rhein-Pfalz-Kreis – Eigenbetrieb Abfallwirtschaft (EBA) informiert: Verschiebung der Müllabfuhrtage aufgrund der Osterfeiertage

Rhein-Pfalz-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar – Der Eigenbetrieb Abfallwirtschaft weist darauf hin, dass es aufgrund der
Feiertage an Ostern im April zu veränderten Abfuhrterminen kommt.
Die Abfuhren verschieben sich wie folgt:
• von Freitag, 3. April, auf Samstag, 4. April
• von Montag, 6. April, auf Dienstag, 7. April
• von Dienstag, 7. April, auf Mittwoch, 8. April
• von Mittwoch, 8. April, auf Donnerstag, 9. April
• von Donnerstag, 9. April, auf Freitag, 10. April
• von Freitag, 10. April, auf Samstag, 11. April
Alle Terminverschiebungen sind im gedruckten Abfuhrkalender sowie auf
unserer Homepage und unserer Abfall-App bereits berücksichtigt.
Quelle: Rhein-Pfalz-Kreis
Zuletzt aktualisiert am 10. März 2026, 20:58