Pfalz – Sachkundenachweis für Damwildhalter



Pfalz/Metropolregion Rhein-Neckar – Zwei Seminare am Hofgut Neumühle vermitteln praxisnahes Fachwissen

Das Hofgut Neumühle bietet im April 2026 zwei aufeinander abgestimmte Seminare an, die

gemeinsam den Sachkundenachweis für Damwildhalter vermitteln. Die Veranstaltungen

richten sich an angehende und bestehende Damwildhalterinnen und –halter sowie an alle

Interessierten und verbinden fundierte Theorie mit praxisnahen Einblicken in Tierhaltung,

Tiergesundheit und Grünlandmanagement.

Den Auftakt bildet das dreitägige Seminar „Sachkundenachweis für Damwildhalter – Teil 1:

Grundlagen und Tiergesundheit“, das von Freitag bis Sonntag, 10. bis 12. April 2026,

stattfindet. Im Mittelpunkt stehen unter anderem die artgerechte Haltung von Damwild,

rechtliche Grundlagen, Tierverhalten, Fütterung, Futtermittelhygiene als auch wichtige

Erkrankungen und deren Prävention. Nach bestandener Lernerfolgskontrolle erhalten die

Teilnehmenden eine Teilnahmebescheinigung. Die Kursgebühr beträgt 470 Euro inklusive

Verpflegung und Übernachtung. In Kombination mit dem zweiten Seminar ergibt sich der

vollständige Sachkundenachweis.

Der zweite Teil wird mit dem eintägigen Seminar „Grünlandmanagement – Teil 2 für

Damwildhalter“ am Samstag, 25. April 2026, angeboten. Der Schwerpunkt liegt auf der

Bewirtschaftung und Pflege von Grünlandflächen, der Beurteilung von Futterpflanzen,

Düngung, Weidehygiene und praktischen Übungen zur Grünlandbegehung. Auch dieses

Seminar schließt mit einer Lernerfolgskontrolle ab. Die Kursgebühr beträgt 140 Euro

inklusive Verpflegung.

Beide Veranstaltungen finden am Hofgut Neumühle, der Lehr- und Versuchsanstalt für

Viehhaltung des Bezirksverband Pfalz, in Münchweiler an der Alsenz statt. Die Seminare

können grundsätzlich einzeln besucht werden. Die Anmeldung erfolgt ausschließlich über

das Online-Formular auf der Website des Hofguts Neumühle unter www.hofgut-neumuehle.de.

Weitere Informationen sind ebenso dort zu finden. Bei Fragen steht Beate

Hlawitschka unter 06302-603-22 oder b.hlawitschka@neumuehle.bv-pfalz.de zur Verfügung.

Quelle: Bezirksverband Pfalz

