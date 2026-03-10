  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

10.03.2026, 20:23 Uhr

Pfalz – Sachkundenachweis für Damwildhalter

Pfalz/Metropolregion Rhein-Neckar – Zwei Seminare am Hofgut Neumühle vermitteln praxisnahes Fachwissen

Das Hofgut Neumühle bietet im April 2026 zwei aufeinander abgestimmte Seminare an, die
gemeinsam den Sachkundenachweis für Damwildhalter vermitteln. Die Veranstaltungen
richten sich an angehende und bestehende Damwildhalterinnen und –halter sowie an alle
Interessierten und verbinden fundierte Theorie mit praxisnahen Einblicken in Tierhaltung,
Tiergesundheit und Grünlandmanagement.

Den Auftakt bildet das dreitägige Seminar „Sachkundenachweis für Damwildhalter – Teil 1:
Grundlagen und Tiergesundheit“, das von Freitag bis Sonntag, 10. bis 12. April 2026,
stattfindet. Im Mittelpunkt stehen unter anderem die artgerechte Haltung von Damwild,
rechtliche Grundlagen, Tierverhalten, Fütterung, Futtermittelhygiene als auch wichtige
Erkrankungen und deren Prävention. Nach bestandener Lernerfolgskontrolle erhalten die
Teilnehmenden eine Teilnahmebescheinigung. Die Kursgebühr beträgt 470 Euro inklusive
Verpflegung und Übernachtung. In Kombination mit dem zweiten Seminar ergibt sich der
vollständige Sachkundenachweis.

Der zweite Teil wird mit dem eintägigen Seminar „Grünlandmanagement – Teil 2 für
Damwildhalter“ am Samstag, 25. April 2026, angeboten. Der Schwerpunkt liegt auf der
Bewirtschaftung und Pflege von Grünlandflächen, der Beurteilung von Futterpflanzen,
Düngung, Weidehygiene und praktischen Übungen zur Grünlandbegehung. Auch dieses
Seminar schließt mit einer Lernerfolgskontrolle ab. Die Kursgebühr beträgt 140 Euro
inklusive Verpflegung.

Beide Veranstaltungen finden am Hofgut Neumühle, der Lehr- und Versuchsanstalt für
Viehhaltung des Bezirksverband Pfalz, in Münchweiler an der Alsenz statt. Die Seminare
können grundsätzlich einzeln besucht werden. Die Anmeldung erfolgt ausschließlich über
das Online-Formular auf der Website des Hofguts Neumühle unter www.hofgut-neumuehle.de.

Weitere Informationen sind ebenso dort zu finden. Bei Fragen steht Beate
Hlawitschka unter 06302-603-22 oder b.hlawitschka@neumuehle.bv-pfalz.de zur Verfügung.

Quelle: Bezirksverband Pfalz

Zuletzt aktualisiert am 10. März 2026, 20:23

