Mutterstadt – Metropolregion Rhein-Neckar – Betriebsbesichtigung bei der Firma Zeller: Einblicke in moderne Abfallwirtschaft – Landtagsabgeordneter Johannes Zehfuss im Gespräch (das Interview finden Sie auf Facebook, Instagramm und auf dem YouTube Kanal von MRN-News)

Metropolregion Rhein-Neckar – Zahlreiche Besucher nutzten kürzlich die Gelegenheit, bei einer Betriebsbesichtigung der Firma Zeller einen Blick hinter die Kulissen moderner Abfallwirtschaft zu werfen. Auch der Landtagsabgeordnete Johannes Zehfuss war vor Ort und suchte das Gespräch mit Gästen sowie Vertretern des Unternehmens.

Geschäftsführer Andreas Zeller führte die Teilnehmer persönlich durch den Betrieb und erläuterte anschaulich die einzelnen Schritte der Abfallverwertung und des Recyclings. Dabei wurde deutlich, wie komplex und aufwendig die Prozesse sind, um unterschiedliche Wertstoffe zu trennen und wieder in den Rohstoffkreislauf zurückzuführen.

Die Besucher erhielten so einen direkten Eindruck davon, was tatsächlich mit dem täglich anfallenden Müll geschieht und welche wichtige Rolle moderne Recyclingunternehmen für Umwelt- und Ressourcenschutz spielen. Die große Resonanz auf die Veranstaltung zeigte das hohe Interesse an dem Thema. Viele Gäste nutzten die Gelegenheit, Fragen zu stellen und mit den Verantwortlichen ins Gespräch zu kommen.

Deutlich wurde bei der Besichtigung auch, dass der Anspruch, „aktiv für die Umwelt“ zu sein, bei der Firma Zeller nicht nur als Leitgedanke formuliert ist, sondern im täglichen Betrieb konsequent umgesetzt wird.

Im Anschluss an den Rundgang stellte sich Landtagsabgeordneter Johannes Zehfuss im Interview den Fragen zu seinem bisherigen Wahlkampf, zu wichtigen Themen für die Region sowie zu seinen politischen Zielen für die kommende Zeit.

Quelle: MRN-News

Zuletzt aktualisiert am 10. März 2026, 16:39