Metropolregion Rhein-Neckar – Aktuell: Ausfall von Notrufsäulen auf Autobahnen – Technische Störung

Metropolregion Rhein-Neckar – Aufgrund einer technischen Störung sind derzeit zahlreiche orangefarbenen Notrufsäulen entlang der deutschen Autobahnen außer Betrieb. Betroffen ist das System der Autobahn-Notrufe der Autobahn GmbH des Bundes, dies teilte zuerst die Bild-Zeitung mit. Mitarbeiter der Autobahn GmbH arbeiten aktuell daran, die Ursache der Störung zu ermitteln und das System schnellstmöglich wieder vollständig in Betrieb zu nehmen. Autofahrerinnen und Autofahrer werden gebeten, im Notfall stattdessen den europaweiten Notruf 112 zu wählen.
Zuletzt aktualisiert am 10. März 2026, 19:09