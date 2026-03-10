Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Das Internet bietet unzählige Informationen, doch die Kunst liegt darin, das Richtige zu finden. Oft führen allgemeine Suchbegriffe zu einer Flut an Treffern, und seriöse Inhalte sind nicht immer leicht zu erkennen.

Senioren-Medienmentor Claus Bamberg zeigt

am Montag, 16. März 2026, um 18 Uhr

in der Stadtbibliothek Mannheim Zweigstelle Neckarau, Heinrich-Heine-Str. 2, 68199 Mannheim

und Senioren-Medienmentorin Anke Staudt

am Mittwoch, 18. März 2026, 17 Uhr

in der Zentralbibliothek im Stadthaus N1

wie man mit gezielten Suchstrategien, cleveren Filtern und KI schneller ans Ziel kommt.

Anhand anschaulicher Beispiele wird erklärt, wie Suchmaschinen effizient genutzt, vertrauenswürdige Quellen erkannt und Werbung von echten Ergebnissen unterschieden werden können.

Außerdem gibt es praktische Tipps, um Informationen sicher und datensparsam zu recherchieren.

Die Teilnahme ist jeweils kostenlos.

Anmeldung für Montag (Neckarau): 0621 293 183860 oder stadtbibliothek.neckarau@mannheim.de

Anmeldung für Mittwoch (N1): 0621 293 8933 oder stadtbibliothek.zentralbibliothek@mannheim.de

Quelle: Stadt Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 10. März 2026, 17:59