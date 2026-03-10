Mannheim – Markierungsarbeiten: Sperrung der BBC-Brücke am Sonntag, 15. März 2026



Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Auf der BBC-Brücke werden am Sonntag, 15. März 2026, die Fahrbahnmarkierungen erneuert. Aus diesem Grund muss die Brücke an diesem Tag von 8 bis 18 Uhr für sämtliche Fahrbeziehungen vollständig gesperrt werden.

Für die Dauer der Arbeiten wird eine weiträumige Umleitung eingerichtet und entsprechend ausgeschildert. Außerdem werden Hinweistafeln aufgestellt, die bereits frühzeitig auf die Sperrung hinweisen.

Weitere Informationen finden sich auf unserer Homepage www.mannheim.de, Stichwort Baumaßnahmen und Verkehrsführung“ sowie auf dem Mobilitätsportal der Stadt Mannheim.

Quelle: Stadt Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 10. März 2026, 20:31