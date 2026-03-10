Mannheim – Konstituierende Sitzung der Stadtsynode



Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Öffentliche Sitzung am 13. März im Haus der Evangelischen

Kirche Mannheim

Am Freitag, 13. März, beginnt um 18.30 Uhr die erste Synodaltagung der neuen Legislatur. Die konstituierende Sitzung

im Haus der Evangelischen Kirche Mannheim (M1, 1a, Innenstadt) beginnt mit einer Andacht. Anschließend stehen zahlreiche Personalwahlen

auf der Tagesordnung.

In dieser Frühjahrstagung werden der Vorsitz der Stadtsynode sowie die beiden Stellvertreter:innen gewählt. Auch der oder die Dekanstellvertre-

ter:in sowie der oder die Bezirksdiakoniepfarrer:in werden neu gewählt.

Außerdem bestimmen die Synodalen per Wahl aus ihrer Mitte die stimmberechtigten Mitglieder des Stadtkirchenrats. Zudem werden der Aufsichtsrat des Diakonischen Werkes sowie der Haushaltsausschuss der Evangelischen Kirche Mannheim neu gewählt. Die Synode tagt öffentlich.

Foto: de Vos (dv)

Quelle: Haus der Evangelischen Kirche

Zuletzt aktualisiert am 10. März 2026, 20:20