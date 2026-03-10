Mannheim: Hochwertiges E-Bike gestohlen – Zeugenaufruf



Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Am Montagnachmittag entwendeten unbekannte Täter in der Mannheimer Innenstadt ein verschlossenes hochwertiges E-Bike.

Der Besitzer des Rades stellte dieses gegen 15.25 Uhr im Quadrat P 2 ab und sicherte es mit einem stabilen Gliederschloss an einem Fahrradständer. Als er gegen 15.50 Uhr zurückkehrte, war das Fahrrad verschwunden. Der Wert des E-Bikes wird mit rund 5.500 Euro angegeben.

Die Ermittlungen des Polizeireviers Mannheim-Innenstadt dauern an. Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Innenstadt, Tel.: 0621/1258-0, zu melden.

Quelle: Polizeipräsidium Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 10. März 2026, 21:02