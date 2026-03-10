Mannheim: Geparkte Autos beschädigt – Zeugenaufruf



Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Zu einem nicht näher bestimmbaren Zeitpunkt zwischen 20 Uhr am Sonntag und kurz nach 12 Uhr am Montag beschädigte eine bislang unbekannte Täterschaft zwei Autos in der Steubenstraße.

An einem Audi und einem Mercedes wurden Reifen zerstochen und Scheiben eingeschlagen. Beide Autos waren auf privaten Stellplätzen geparkt gewesen. Die genaue Schadenshöhe steht noch nicht fest. Das Polizeirevier Mannheim-Neckarau ermittelt nun wegen Sachbeschädigung.

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich dort unter der Telefonnummer 0621/ 83397-0 zu melden.

Quelle: Polizeipräsidium Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 10. März 2026, 20:25