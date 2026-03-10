Mannheim – Entsorgung von Altkleidern in Mannheim – Wertstoffinseln sind keine Müllhalde

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Für eine nachhaltige Kreislaufwirtschaft ist die Sammlung von Altkleidern oder Alttextilien von großer Bedeutung. Hierfür stehen im Mannheimer Stadtgebiet rund 300 Altkleidercontainer auf Wertstoffinseln. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, Alttextilien in Geschäften, karitativen Einrichtungen und an den städtischen Recyclinghöfen abzugeben. Häufig werden die Wertstoffinseln als Müllhalde missbraucht – ein Problem für die Stadtsauberkeit.

Konzept der Wertstoffinseln

Container zum Sammeln von Altkleidern und Alttextilien sind im Stadtgebiet Mannheim gleichmäßig verteilt. Sie stehen auf den so genannten Wertstoffinseln. Dort kann gleichzeitig auch Altglas in den entsprechenden Containern entsorgt werden. Die Altkleidercontainer sind für die Abgabe von sauberer, trockener und tragbarer Kleidung, Schuhe und Haushaltstextilien. Diese müssen in Säcke verpackt in die Container gegeben werden. Lediglich stark verschmutzte, zerschlissene oder nasse Altkleider und Lumpen gehören in die Restmülltonne.

Die Menge an Altkleidern wird, nicht zuletzt wegen der schnell wechselnden Mode-Trends (Fast Fashion), immer größer. Häufig kann die Leerung der Altkleidercontainer mit der Befüllung durch die Bürgerinnen und Bürger nicht Schritt halten. Auch wenn ein bereits gefüllter Altkleidercontainer angetroffen wird, dürfen keine Säcke mit Altkleidern oder Alttextilien davor oder daneben gelegt werden. Der zunehmende Missbrauch der Wertstoffinseln durch illegale Ablagerungen von Altkleidern, Sperrmüll und anderen Abfällen ist eine Herausforderung für die Sauberkeit in Mannheim. Dies führt dazu, dass Altkleidercontainer an besonders problematischen Standorten abgezogen werden müssen.

Viele Abgabemöglichkeiten

Für gut erhaltene Kleidung oder Alttextilien gibt es zahlreiche alternative Abgabemöglichkeiten. Sie können beispielsweise bei den Mannheimer Sozialkaufhäusern Fairkauf und Markthaus oder bei anderen Sammelinstitutionen gespendet werden. Auch manche Bekleidungsgeschäfte nehmen Altkleider etwa gegen einen Wertgutschein zurück. Zudem können Altkleider bei den Recyclinghöfen kostenlos abgegeben werden – sowohl gut erhaltene als auch nicht mehr nutzbare Textilien.

Wer wissen möchte, wo sich der nächste Altkleidercontainer befindet, kann sich in der App „Abfall Mannheim“ unter „Standorte“ die Altkleidercontainer anzeigen lassen. Auch im amtlichen Stadtplan auf der Homepage unter www.mannheim.de sind die Standorte der Altkleidercontainer des Stadtraumservice Mannheim eingetragen.

