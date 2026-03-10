Mannheim – Bürgerservices Neuostheim/Neuhermsheim und Vogelstang kurzfristig geschlossen

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Die Bürgerservices Neuostheim/Neuhermsheim und Vogelstang sind aus organisatorischen Gründen bis einschließlich 10.04.2026 geschlossen. Während dieser Zeit kann auf die anderen Bürgerservices ausgewichen werden. Die Öffnungszeiten findet man hier.

Fertige Pass- und Ausweisdokumente können im Bürgerservice Lindenhof (bei Beantragung in Neuostheim/Neuhermsheim) oder im Bürgerservice Käfertal (bei Beantragung in Vogelstang) abgeholt werden.

Die digitalen Angebote der Bürgerservices, mit denen man eine Vielzahl an Anliegen bequem von zu Hause aus erledigen kann, findet man unter www.mannheim.de/buergerportal.

Die Stadtverwaltung bittet um Verständnis für die vorübergehende Schließung.

Zuletzt aktualisiert am 10. März 2026, 07:46