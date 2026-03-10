Ludwigshafen – Tarifrunde AOK: ver.di ruft die Beschäftigten der AOK Rheinland-Pfalz/Saarland erneut zum Warnstreik am 10.03.2026 auf

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. Die zweite Tarifverhandlung zur Erhöhung der Vergütung zwischen der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) und der Tarifgemeinschaft der Allgemeinen Ortskrankenkassen (TG AOK) fand am 17. und 18. Februar 2026 in Berlin statt.

ver.di fordert für die Tarifbeschäftigten eine Erhöhung der monatlichen Vergütung um 7,5 Prozent, mindestens jedoch um 375 Euro und die Erhöhung der Ausbildungsvergütung um 150 Euro, jeweils ab 1. Januar 2026, bei einer Laufzeit von 12 Monaten. Darüber hinaus erwartet ver.di weitere Verbesserungen insbesondere für Auszubildende und bei den Regelungen zum Gesundheitszuschuss.

Bei der Verhandlung hat die Arbeitgeberseite folgendes Angebot zur Erhöhung der Einkommen vorgelegt: 2 % Erhöhung, aber erst ab 1.7.2026 statt ab 1.1.2026 und weitere 2 % auch erst ab 1.7.2027. Das bedeutet umgerechnet nur eine Erhöhung unter 4 % für zwei Jahre. Das Angebot ist jedoch für ver.di nicht verhandelbar.

Die Beschäftigten der AOK haben in der Vergangenheit trotz aller Herausforderungen den Auftrag der Krankenkassen vollumfänglich gewährleistet und sind permanent Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner für die Versicherten. Die Beschäftigten der AOK verdienen durchschnittlich weniger als Beschäftigte vieler anderer Krankenkassen. Erschwerend kommt der Fachkräftemangel hinzu.

Um vor der dritten Verhandlungsrunde weiter Druck auf die Arbeitgeberseite auszuüben, ruft ver.di die Beschäftigten erneut zu Warnstreiks auf. „Die Beschäftigten der AOK haben mehr verdient. Ein Angebot erheblich unter der erwarteten Inflationsrate hat nichts mit Respekt gegenüber den Beschäftigten zu tun.“ kritisiert ver.di-Verhandlungsführerin Heike Spies.

ver.di rechnet auf Grund des Warnstreikes am 10.03.2026 in Rheinland-Pfalz und dem Saarland mit erheblichen Einschränkungen für Versicherte, insbesondere in der Kundenberatung.

Auch an anderen AOK-Standorten außerhalb von Rheinland-Pfalz Saarland kann es aufgrund von Warnstreiks zu Einschränkungen kommen, da ver.di am 10.03.2026 ebenfalls an weiteren Standorten zu Warnstreiks aufgerufen hat.

Die Tarifverhandlungen werden am 17. März 2026 fortgesetzt.

Von den Verhandlungen sind rund 60.000 Beschäftigte bei der AOK sowie der ITSCare (IT-Dienstleister für AOK) und dem AOK-Bundesverband betroffen. In Rheinland-Pfalz und Saarland sind knapp 4000 Beschäftigte betroffen.

Die Streikkundgebung findet für Rheinland-Pfalz und das Saarland um 8:30 Uhr digital statt, zudem wird es von 9:30 Uhr bis 11:30 Uhr ein Streikcafé im ver.di Haus in Saarbrücken geben.

Quelle: ver.di Landesbezirk Rheinland-Pfalz-Saarland Mainz

Zuletzt aktualisiert am 10. März 2026, 08:02