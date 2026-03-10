Ludwigshafen – Stadtverwaltung bekämpft Rattenbefall in der Ludwigstraße

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. Die Stadtverwaltung Ludwigshafen geht gegen übermäßigen Rattenbefall in der Ludwigstraße vor. Der Bereich Öffentliche Ordnung, Abteilung Gaststätten, Lebensmittelüberwachung und Gesundheit, hat sich wegen des massiven Befalls dort in den Baumscheiben der Fußgängerzone für eine sogenannte Erdbaubeköderung entschieden. Die Maßnahmen zur Bekämpfung durch einen externen Dienstleister beginnen in den nächsten Tagen.

Das Gelände um das Erdreich, in dem die Auslage der Giftköder erfolgt, wird abgesperrt und mit Warnschildern versehen, weil dabei äußerst leistungsfähige Bekämpfungsmittel zum Einsatz kommen. Die Stadtverwaltung weist die Bürger*innen darauf hin, den abgesperrten Bereich nicht zu betreten, da wegen der dort eingesetzten Mittel Gefahr für die eigene Gesundheit besteht, falls es zum unmittelbaren Kontakt mit diesen Ködern kommt. Auch für Hunde und andere Haustiere besteht Gefahr, wenn sie mit den Ködern in Berührung kommen. Daher sollten Haustierbesitzer*innen darauf achten, dass ihre Tiere nicht in den abgesperrten Bereich gelangen.



