Ludwigshafen-Maudach / Metropolregion Rhein-Neckar – Nach dem Fund eines verdächtigen Gegenstandes auf einem Acker in Ludwigshafen-Maudach gibt es nun Entwarnung. Wie auf Nachfrage von MRN-News bestätigt wurde, handelte es sich bei dem Fund um eine Stabbrandbombe aus dem Zweiten Weltkrieg.

Die Spezialisten des Kampfmittelräumdienstes konnten den Fund fachmännisch entsorgen. Nach Angaben aus dem Umfeld des Einsatzes bestand zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr für die Bevölkerung.

Der verdächtige Gegenstand war zuvor bei landwirtschaftlichen Arbeiten auf dem Feld entdeckt worden. Eine landwirtschaftliche Maschine war beim Eggen auf das Objekt gestoßen, woraufhin der Bereich vorsorglich abgesichert wurde.

Nach der Begutachtung durch die Experten konnte schnell Entwarnung gegeben werden.

Quelle: MRN-News

Zuletzt aktualisiert am 10. März 2026, 15:01