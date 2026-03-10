

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Der Malteser Hilfsdienst Ludwigshafen, die Evangelische Jugendkirche und das Büro Sozialer Zusammenhalt Dichterquartier laden am kommenden Sonntag, 15. März 2026, zum „Familienessen am Sonntag“ ein. Familien, Alleinstehende, Alleinerziehende mit Kindern und ältere Menschen aus dem Quartier sind angesprochen, dabei zu sein und ein kostenloses Mittagessen zu erhalten. Das gemeinsame Essen findet von 12.30 bis 14 Uhr in der Jugendkirche, Ludwig-Börne-Straße 2, statt. Die Familienessen-Termine dienen dazu, einen Ort der Begegnung und des Austauschs für Menschen im Quartier zu bieten. Wer allerdings nicht vor Ort in Gemeinschaft essen möchte, kann das Gericht mit nach Hause nehmen und sollte hierfür geeignete Gefäße zum Transport mitbringen. Weitere Informationen zum Familienessen gibt es beim Quartiersmanagement des Dichterquartiers (Telefon: 0621 504-4276; E-Mail: doris.besel@ludwigshafen.de).

quelle: Stadt Ludwigshafen

Zuletzt aktualisiert am 10. März 2026, 18:22