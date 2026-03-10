Ludwigshafen-Maudach / Metropolregion Rhein-Neckar – Bei landwirtschaftlichen Arbeiten auf einem Acker in Ludwigshafen-Maudach ist am heutigen Tag eine Bombe entdeckt worden. Nach ersten Informationen wurde der Fund beim Bearbeiten des Feldes gemacht, als eine landwirtschaftliche Maschine beim Eggen auf den verdächtigen Gegenstand stieß.

Der Bereich wurde daraufhin vorsorglich durch den Kommunalen Vollzugsdienst (KVD) abgesichert. Ebenfalls war die Feuerwehr Ludwigshafen an der Einsatzstelle, um sich einen Überblick über die Situation zu verschaffen. Über Art, Größe und Zustand der Bombe können derzeit noch keine verlässlichen Angaben gemacht werden. Fachkräfte des Kampfmittelräumdienstes sind bislang noch nicht vor Ort und müssen den Fund zunächst begutachten.

Erst nach der Untersuchung durch die Spezialisten kann entschieden werden, wie weiter verfahren wird. Ob eine Entschärfung vor Ort notwendig ist und ob in diesem Zusammenhang möglicherweise Evakuierungsmaßnahmen erforderlich werden, lässt sich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen.

Weitere Informationen werden erwartet, sobald der Kampfmittelräumdienst eine Einschätzung zur Lage abgegeben hat.

Quelle: MRN-News

Zuletzt aktualisiert am 10. März 2026, 12:59