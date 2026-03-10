Ludwigshafen – Ausbau der Straße Im Zinkig



Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar.Ab Dienstag, 10. März, bis voraussichtlich Mittwoch, 11. März 2026, werden in der Straße Im Zinkig

zwischen Haus Nummer 49 und Nummer 73 Asphaltarbeiten ausgeführt.

Um die Arbeiten ausführen zu können, ist die Straße im genannten Zeitraum für den Kfz-Verkehr voll gesperrt, die Umleitung erfolgt über die

Ludwig-Wolker-Straße. Die Strecke bleibt für den Fuß- und Radverkehr geöffnet, so dass die Straße weiterhin als Schulweg genutzt werden kann.

Die provisorisch angelegten Parkstände entlang der Baustraße im direkten Baustellenumfeld bleiben für Anwohner*innen ebenso nutzbar.

Die Verwaltung bittet die Verkehrsteilnehmer*innen um eine vorsichtige Fahrweise und um Verständnis für die entstehenden Einschränkungen.

Ortskundige Verkehrsteilnehmer*innen werden gebeten, den Baustellenbereich möglichst zu meiden und die Umleitungsstrecke zu nutzen.

Quelle Stadt Lu

