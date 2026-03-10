Limburgerhof / Rhein-Pfalz-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar. (ots) Wie bereits berichtet kam es gegen 16.40 Uhr zu einem schweren Unfall auf der B9, Fahrtrichtung Speyer.



Kurz nach der Anschlussstelle Limburgerhof platzte einem Sattelzug der rechte Vorderreifen. Dieser verlor daraufhin die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach rechts von der Fahrbahn ab, durchbrach die Schutzplanke und kippte seitlich in den Graben. Der Fahrzeugführer wurde zur weiteren Abklärung leicht verletzt in ein Krankenhaus verbracht.

Die B9 in Richtung Speyer musste zwecks Unfallaufnahme und Bergung des Sattelzuges voll gesperrt werden. Nach Abschluss der Bergungsarbeiten wurde die Vollsperrung der B9 um 01:45 Uhr aufgehoben.

Zuletzt aktualisiert am 10. März 2026, 07:54