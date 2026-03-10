Landau – Freizeitbad LA OLA erhält Auszeichnung der Unfallkasse Rheinland-Pfalz für vorbildliche Arbeitssicherheit

Landau/Metropolregion Rhein-Neckar – Im Rahmen der Preisverleihung der Unfallkasse Rheinland-Pfalz wurde das Freizeitbad LA
OLA am 03. März 2026 für seine herausragenden Leistungen im Bereich Arbeitssicherheit
ausgezeichnet.
Mit der Prämierung würdigt die Unfallkasse insbesondere das systematische und
konsequent umgesetzte Sicherheitsmanagement des Freizeitbades. Hervorgehoben
wurden vor allem die qualitätsgesicherte Durchführung von Gefährdungsbeurteilungen
sowie die umfassende und strukturierte Dokumentation aller sicherheitsrelevanten
Prozesse.
Ein zentraler Erfolgsfaktor ist dabei die internetbasierte Dokumentationslösung, die im
Freizeitbad LA OLA implementiert wurde. Diese ermöglicht es, Gefährdungsbeurteilungen
transparent, aktuell und nachvollziehbar abzubilden. Zuständigkeiten,
Maßnahmenverfolgung sowie Aktualisierungen können dadurch effizient gesteuert und
revisionssicher dokumentiert werden. Die digitale Struktur schafft nicht nur
Rechtssicherheit, sondern erhöht auch die praktische Umsetzbarkeit im Betriebsalltag.
Durch die systematische Integration der Arbeitssicherheitsprozesse in das interne
Managementsystem wird gewährleistet, dass Risiken frühzeitig erkannt, bewertet und
durch geeignete Maßnahmen minimiert werden. Gleichzeitig stärkt die digitale
Dokumentation die Beteiligung der Mitarbeitenden, da relevante Informationen jederzeit
zugänglich sind.
Mit der Auszeichnung sieht sich das Team des Freizeitbades in seinem kontinuierlichen
Engagement für Sicherheit, Gesundheitsschutz und Prävention bestätigt. Ziel bleibt es, die
bestehenden Standards weiterzuentwickeln und die Arbeitssicherheit als festen Bestandteil
der Unternehmenskultur nachhaltig zu verankern.
Bildunterschrift: Beigeordnete und Stadtholding-Geschäftsführerin Lena Dürphold, Betriebsleiter
Christof Drost und René Preugschat von der UK RLP bei der Prämierung der Unfallkasse
Rheinland-Pfalz.
Quelle: Stadtholding Landau in der Pfalz GmbH
Zuletzt aktualisiert am 10. März 2026, 20:17