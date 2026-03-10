Landau – Freizeitbad LA OLA erhält Auszeichnung der Unfallkasse Rheinland-Pfalz für vorbildliche Arbeitssicherheit



Landau/Metropolregion Rhein-Neckar – Im Rahmen der Preisverleihung der Unfallkasse Rheinland-Pfalz wurde das Freizeitbad LA

OLA am 03. März 2026 für seine herausragenden Leistungen im Bereich Arbeitssicherheit

ausgezeichnet.

Mit der Prämierung würdigt die Unfallkasse insbesondere das systematische und

konsequent umgesetzte Sicherheitsmanagement des Freizeitbades. Hervorgehoben

wurden vor allem die qualitätsgesicherte Durchführung von Gefährdungsbeurteilungen

sowie die umfassende und strukturierte Dokumentation aller sicherheitsrelevanten

Prozesse.

Ein zentraler Erfolgsfaktor ist dabei die internetbasierte Dokumentationslösung, die im

Freizeitbad LA OLA implementiert wurde. Diese ermöglicht es, Gefährdungsbeurteilungen

transparent, aktuell und nachvollziehbar abzubilden. Zuständigkeiten,

Maßnahmenverfolgung sowie Aktualisierungen können dadurch effizient gesteuert und

revisionssicher dokumentiert werden. Die digitale Struktur schafft nicht nur

Rechtssicherheit, sondern erhöht auch die praktische Umsetzbarkeit im Betriebsalltag.

Durch die systematische Integration der Arbeitssicherheitsprozesse in das interne

Managementsystem wird gewährleistet, dass Risiken frühzeitig erkannt, bewertet und

durch geeignete Maßnahmen minimiert werden. Gleichzeitig stärkt die digitale

Dokumentation die Beteiligung der Mitarbeitenden, da relevante Informationen jederzeit

zugänglich sind.

Mit der Auszeichnung sieht sich das Team des Freizeitbades in seinem kontinuierlichen

Engagement für Sicherheit, Gesundheitsschutz und Prävention bestätigt. Ziel bleibt es, die

bestehenden Standards weiterzuentwickeln und die Arbeitssicherheit als festen Bestandteil

der Unternehmenskultur nachhaltig zu verankern.

Bildunterschrift: Beigeordnete und Stadtholding-Geschäftsführerin Lena Dürphold, Betriebsleiter

Christof Drost und René Preugschat von der UK RLP bei der Prämierung der Unfallkasse

Rheinland-Pfalz.

Quelle: Stadtholding Landau in der Pfalz GmbH

Zuletzt aktualisiert am 10. März 2026, 20:17