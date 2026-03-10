Karlsruhe – Mutmaßlich alkoholisierter Mann von Bahn tödlich verletzt

Karlsruhe / Aus der MRN-News Nachbarschaft (ots) Ein einfahrender Güterzug erfasste in der Nacht auf Dienstag einen zuvor auf das Gleisbett gestürzten Mann und verletzte diesen tödlich.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand und Sichtung von Videoaufzeichnungen torkelte ein 65-Jähriger gegen 00:50 Uhr alleine über den Bahnsteig der Gleise 3 und 4 des Karlsruher Hauptbahnhofes. Mutmaßlich aufgrund seiner Alkoholisierung stürzte er hierbei in das Gleisbett. Ein hinzugekommener Zeuge sprach den Gestürzten mehrfach an und versuchte ihn offenbar zum Aufstehen zu bewegen.

Ein zur selben Zeit einfahrender Güterzug leitete zwar eine Schnellbremsung ein und machte mittels mehrerer Achtungspfiffe lautstark auf sich aufmerksam, erfasste jedoch den auf den Gleisen sitzenden Mann. Der 65-Jährige erlag noch vor Ort seinen schweren Verletzungen.

Zuletzt aktualisiert am 10. März 2026, 08:38