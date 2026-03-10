Hockenheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Immer wieder versuchen Betrüger über Schockanrufe, Haustürgeschäfte oder die Vorspiegelung falscher Tatsachen Geld zu erbeuten. Um für dieses Thema zu sensibilisieren, um aufzuklären und zu beraten, wie man sich vor solchen Maschen schützen kann, lädt das Polizeipräsidium Mannheim zu einem Vortrag ein.

Vortrag des Präventionsreferats

Die Veranstaltung mit dem Titel „Im Alltag sicher leben – wie schütze ich mein Geld?“ beginnt am Dienstag, den 17. März 2026, um 14:30 Uhr im 1. OG der Zehntscheune (Unter Mühlstraße 4) in Hockenheim. Michael Christoph vom Referat Prävention wird den Teilnehmerinnen und Teilnehmern über unterschiedlichste Betrugsmaschen berichten, dazu zählen auch etwa falsche Polizeibeamte oder der sogenannte „Enkeltrick“, und beantwortet aufkommende Fragen. Das Polizeipräsidium stellt zudem umfangreiches Informationsmaterial mit unterschiedlichen Tipps und Hinweisen zur Verfügung.

Für weitere Informationen rund um die Veranstaltung steht die Seniorenbeauftragte der Stadt, Kerstin Berger (Telefonnummer: 06205 21 1503, E-Mail: seniorenbuero@hockenheim.de) zur Verfügung.

Quelle: Stadt Hockenheim

Zuletzt aktualisiert am 10. März 2026, 18:19