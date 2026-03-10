Hockenheim – Ein gemeinsamer Blick in die Zukunft des Aquadrom



Hockenheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Bürgerinformationsveranstaltung am 18. März 2026

Das Freizeitbad gehört bereits seit über 60 Jahren fest zu Hockenheim. Das im Jahr 1961 eröffnete Bad wuchs über die Jahrzehnte vom kleinen Freibad bis zum heutigen Aquadrom. Viele Bürgerinnen und Bürger verbinden zahlreiche Erinnerungen mit dem Aquadrom, haben hier Schwimmen gelernt, schöne Stunden verbracht und im Wasser wie auch an Land die Seele baumeln lassen.

Im vergangenen Jahr fand bereits eine Bürgerinformationsveranstaltung statt, um die Bürgerinnen und Bürger über die möglichen neuen Wege für das Aquadrom zu informieren. Um die Hockenheimerinnen und Hockenheimer auf dem Laufenden zu halten, lädt die Stadtverwaltung gemeinsam mit den Stadtwerken zu einer erneuten Bürgerinfoveranstaltung am Mittwoch, den 18. März 2026, um 19:00 Uhr in die Stadthalle Hockenheim ein. Hier werden die Verwaltung und der Gemeinderat einen Ausblick in die Zukunft des Aquadrom geben.

Für alle Interessierten, die nicht vor Ort sein können, wird die Bürgerinformationsveranstaltung auch über einen Live-Stream übertragen. Ein entsprechender Link zum Live-Stream wird spätestens am Tag der Veranstaltung auf der städtischen Homepage www.hockenheim.de und über die Sozialen Medien bereitgestellt.

Bildunterschrift:

Das große Wellenbecken des Aquadrom (Bild: Stadtverwaltung Hockenheim)

Quelle: Stadtverwaltung Hockenheim

Zuletzt aktualisiert am 10. März 2026, 21:08