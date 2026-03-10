Heidelberg – Tödliche Unfallfolge : 16-jähriger Biker verstorben

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar.(ots) Wie bereits berichtet MRN-News ereignete sich am späten Donnerstagvormittag in Heidelberg ein Verkehrsunfall, an dem ein Motorradfahrer beteiligt war und schwer verletzt wurde.

Der 16-jährige Fahrer des Leichtkraftsrades ist in der Nacht zum Sonntag im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen erlegen. Über den Gesundheitszustand seiner ebenfalls 16-jährigen Sozia liegen keine weiteren Informationen vor.

Die Unfallermittlungen des Verkehrsdienstes Heidelberg zu den weiteren Umständen des Unfalls dauern weiter an.

Zuletzt aktualisiert am 10. März 2026, 13:57