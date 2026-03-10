Heidelberg: Sachschaden nach Kollision zwischen Auto und Linienbus



Heidelberg/Metropolregion Rhein-Neckar – Im Heidelberger Stadtteil Kirchheim ereignete sich Montagvormittag ein Unfall, bei dem Sachschaden entstand.

Ein 36-jähriger Autofahrer und ein 40-jähriger Busfahrer waren gegen 09:30 Uhr auf der L 598 (Sandhäuser Straße) aus Sandhausen kommend in Richtung Heidelberg unterwegs. Ersten Ermittlungen zufolge war Unachtsamkeit beider Männer die Ursache für die seitliche Kollision der beiden Fahrzeuge. Diese stießen im Bereich einer Fahrbahnverringerung kurz hinter einem Umspannwerk zusammen. Beide Fahrzeugführer waren dabei, sich im Reißverschlussverfahren einzufädeln, da die Fahrstreifen an der Stelle von zwei auf einen Fahrstreifen reduziert werden.

Der Linienbus wurde durch den Unfall im hinteren linken Bereich auf einer Länge von etwa fünf Metern beschädigt. Am Auto des 36-Jährigen wurde der rechte Außenspiegel beschädigt. Die Höhe des entstandenen Gesamtsachschadens liegt bei etwa 7.000 Euro. Verletzt wurde niemand. In dem Linienbus befanden sich zum Zeitpunkt des Unfalls keine Fahrgäste.

Das Polizeirevier Heidelberg-Süd hat die Unfallermittlungen aufgenommen.

Quelle: Polizeipräsidium Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 10. März 2026, 20:37