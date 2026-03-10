Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Mit dem Frühling nehmen in Heidelberg auch die Sonnenstunden wieder zu. Für Eigentümerinnen und Eigentümer von Photovoltaikanlagen ist das ein guter Zeitpunkt, die Anlage prüfen und bei Bedarf reinigen zu lassen. Denn Schmutz, Staub, Moos oder Pollen können die Stromproduktion um bis zu 15 Prozent mindern. Besonders betroffen sind Anlagen in der Nähe von Straßen oder auf flach geneigten Dächern, auf denen sich Verschmutzungen länger halten. Ein Vergleich der aktuellen Erträge mit den Vorjahreswerten – etwa per App – kann helfen, Leistungsabfälle frühzeitig zu erkennen.

Prüfung und Reinigung von PV-Anlagen sowie Balkonmodulen

Die Stadt Heidelberg rät dazu, Reinigung und technische Prüfung von Photovoltaikanlagen Fachbetrieben zu überlassen. Diese reinigen Module nicht nur, sondern kontrollieren auch Anschlüsse, Wechselrichter und Batteriespeicher. Photovoltaikanlagen gelten grundsätzlich als wartungsarm. Eine regelmäßige Prüfung ist dennoch sinnvoll. In vielen Fällen reicht ein Turnus von etwa drei bis vier Jahren. Die Kosten der Prüfung und Reinigung können steuerlich geltend gemacht werden.

Bei Balkonsolaranlagen können Nutzerinnen und Nutzer kleinere Reinigungsarbeiten in der Regel selbst übernehmen. Dafür eignen sich ein weiches Tuch und ein mildes Reinigungsmittel. Auf aggressive Mittel oder Hochdruckreiniger sollte verzichtet werden. Sinnvoll ist außerdem eine kurze Kontrolle von Kabel und Stecker. Werden Schäden festgestellt, sollte fachliche Unterstützung hinzugezogen werden.

Wer noch keine eigene Anlage hat und sich über die Eignung des eigenen Dachs informieren möchte, kann den Photovoltaik-Check der KLiBA (Klimaschutz- und Energie-Beratungsagentur Heidelberg – Rhein-Neckar-Kreis) unter kliba-heidelberg.de/erneuerbare-energien nutzen. Dieser bietet eine erste Einschätzung zu Anlagengröße, Stromertrag, Kosten und Amortisationszeit. Der Eigenkostenanteil für den PV-Check beträgt 30 Euro.

Der Ausbau der Solarenergie in Heidelberg schreitet weiter voran: Im vergangenen Jahr wurden 695 Anlagen mit einer Leistung von 8,2 Megawatt-Peak (MWp) errichtet. Damit sind in Heidelberg inzwischen Photovoltaik-Anlagen mit einer Gesamtleistung von 55,3 MWp am Netz (Stand: 4. März 2026). Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.heidelberg.de/sonnenstrom.

Quelle: Stadt Heidelberg

Zuletzt aktualisiert am 10. März 2026, 18:57