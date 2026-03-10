  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

10.03.2026, 18:45 Uhr

Heidelberg – Elternkurs „babytalk“ der Stadt Heidelberg startet am 18. März – Anmeldung ab sofort möglich

Der Elternkurs „babytalk“ des Familienbüros Heidelberg startet am 18. März 2026. Foto: Jule Stephany
Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Das Familienbüro der Stadt Heidelberg bietet ab Mittwoch, 18. März 2026, kostenlos den interaktiven Elternkurs „babytalk“ an. An fünf aufeinanderfolgenden Terminen erhalten Heidelberger Eltern mit Babys im ersten Lebensjahr wertvolle Tipps und können sich austauschen. Themen sind unter anderem „Babysignale verstehen“, „Umgang mit Babygefühlen“, „Sichere Bindung aufbauen“ sowie „Bedürfnisse von Eltern und Kindern“.

Die ersten vier Termine am 18. März, 25. März, 1. April und 15. April 2026 werden von 17 bis 18.30 Uhr online via Zoom angeboten. Familien können dadurch niederschwellig von zu Hause aus teilnehmen. Zum letzten Termin am Mittwoch, 22. April 2026, um 16 Uhr lädt das Familienbüro der Kinder-, Jugend- und Familienförderung in die Plöck 2a ein.

Referentin ist die Familiengesundheits- und Kinderkrankenschwester Nicole Laemers-Müller. Sie gibt Informationen dazu, was ein Baby in den ersten Lebensmonaten braucht, und kommt mit den Familien zu wichtigen Themen rund um die erste Zeit mit Baby ins Gespräch. Das Format bietet auch Raum für den Austausch der Familien untereinander, ebenso für praktische Einheiten beim letzten Treffen in Präsenz. Begleitende Materialien bekommen die Familien nach der Anmeldung vorab zugeschickt.

Anmeldungen sind ab sofort per E-Mail möglich an familienoffensive@heidelberg.de oder telefonisch im Familienbüro unter 06221 58-37888. Die Teilnahme ist kostenlos und richtet sich ausschließlich an Familien mit Wohnsitz in Heidelberg.

Quelle: Stadt Heidelberg

Zuletzt aktualisiert am 10. März 2026, 18:45

